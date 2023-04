Samenvatting: Geniet na van de wonderschone treffer van Mats Wieffer

Vrijdag, 14 april 2023

Feyenoord heeft zichzelf een uitstekende uitgangspositie verschaft in de kwartfinale van de Europa League. De Rotterdammers waren donderdagavond in eigen huis met 1-0 te sterk voor het AS Roma van José Mourinho. Mats Wieffer kroonde zich na een klein uur spelen tot man van de wedstrijd met een schitterende afstandsknal. Lorenzo Pellegrini schoot op slag van rust een strafschop op de paal. Volgende week donderdag is de return in Rome.

Bekijk hier de samenvatting van Feyenoord - AS Roma (1-0):