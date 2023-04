Slot heeft enigszins nare bijsmaak na zege op Roma: ‘Dat was lachwekkend’

Donderdag, 13 april 2023 om 23:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:59

Arne Slot noemt de strafschop die AS Roma tegen Feyenoord kreeg ‘lachwekkend’. Dat vertelde de oefenmeester na afloop van de kwartfinale in de Europa League (1-0 winst Feyenoord) bij ESPN. Roma kreeg vlak voor rust een penalty, nadat Mats Wieffer de bal bij een hoekschop ongelukkig op de arm had gekregen. Lorenzo Pellegrini verprutste het buitenkansje echter, door de penalty op de paal te knallen.

“Het is niet voor het eerst dat wij een strafschop tegen krijgen na een handsbal die in mijn beleving niet terecht is”, blikt Slot terug na afloop. “Ik ken niet de Europese regel, maar in Nederland weet ik vrij zeker dat als je de arm langs het lichaam hebt, het geen strafschop is. Ik heb het niet close-up gezien, maar dit is volgens mij niet meer dan tien centimeter dat z’n arm van z’n lichaam is. Dus dat is weer lachwekkend.”

Daarbij lijkt er ook nog wat oud zeer te zitten bij Slot: hij haalt een moment in de Conference League-finale van afgelopen jaar aan, waarin er met 1-0 werd verloren van AS Roma. Vlak na rust was er destijds een VAR-check na een mogelijke handsbal van Bryan Cristante, maar de bal ging niet op de stip. “Dat was er een handsbal die vele malen meer een arm buiten het lichaam was dan deze. Dus die handsballen zitten ons nog niet echt mee, maar gelukkig ging de eerste kans van Roma er niet in”, aldus Slot, die tevreden was over het spel van Feyenoord. “Maar het wordt ook volgende week een uitdaging.”

Reactie Wieffer

Wieffer zelf blikte na afloop bij Veronica ook nog terug op het penalty-moment. “Ik wilde die bal koppen, en toen werd hij in een keer van richting veranderd. Toen kwam hij wel op mijn arm. Ik heb het nog niet teruggezien. Je kunt hem misschien geven, want hij kwam wel meteen dood te liggen op de grond. Maar uiteindelijk ging hij er niet in, dus daar ben ik wel blij om”, aldus de matchwinner.