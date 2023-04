Eredivisie deelt in speciale video met Boulahrouz sneer uit aan Portugal

Donderdag, 13 april 2023 om 23:29 • Jeroen van Poppel

De Eredivisie heeft de twee groepsfasetickets voor de Champions League definitief binnen en wil dat weten ook. De Nederlandse competitie kwam donderdagavond direct na het laatste fluitsignaal bij Sporting Portugal tegen Juventus (1-0 voor de Italianen) met een speciale video op YouTube. Oud-Oranje-international Khalid Boulahrouz haalt daarin zeventien jaar na de beroemde WK-clash in 2006 tussen Nederland en Portugal op ludieke wijze zijn gram. "Obrigado Amigos", aldus Boulahrouz.

Nederland heeft zich donderdagavond na een lange strijd verzekerd van een tweede Champions League-ticket. Door de nederlaag van Sporting Portugal op bezoek bij Juventus (1-0) en de winst van Feyenoord tegen AS Roma (1-0) is de zesde plek op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA officieel een feit. De nederlaag van AZ tegen Anderlecht (2-0) deert Nederland in coëfficiëntenopzicht niet. De nummers één en twee van de Eredivisie gaan in het seizoen 2024/25 rechtstreeks de groepsfase van het miljardenbal in. De nummer drie krijgt toegang tot de derde voorronde van het toernooi.

De zesde plek op de coëfficiëntenranglijst kan Nederland daarmee niet meer worden afgenomen. De meeste punten zijn te danken aan de prestaties van Feyenoord in het afgelopen Conference League-seizoen. De ploeg van trainer Arne Slot reikte tot de finale, waarin AS Roma met 1-0 te sterk bleek. De Rotterdammers bezorgden Nederland met hun succesvolle campagne liefst 24 punten, twee meer dan Ajax. Naast de twee rechtstreekse Champions League-tickets, plaatst de nummer drie van de Eredivisie zich voortaan voor de derde voorronde van het grootste Europese clubtoernooi.