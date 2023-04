Landgenoten bij opponent Sevilla dragen huilende Lisandro Martínez weg

Donderdag, 13 april 2023 om 23:17 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:02

Lisandro Martínez heeft het veld donderdagavond ogenschijnlijk ernstig geblesseerd verlaten. De verdediger leek veel pijn te hebben aan de achillespees en kon niet zelfstandig naar de kant in de 86ste minuut van het Europa League-duel tussen Manchester United en Sevilla (2-2). De verdediger van the Red Devils werd door landgenoten én tegenstanders Gonzalo Montiel en Marcos Acuña afgevoerd.

Met niemand in de buurt ging de Argentijn plotseling naar de grond. Na een korte behandeling op het veld werd hij direct door zijn landgenoten van Sevilla naar de kant gedragen. Omdat er al driemaal was gewisseld, kon de oud-Ajacied niet meer worden vervangen. Het is vooralsnog onduidelijk wat de ernst van de blessure is.

Manager Erik ten Hag kon direct na afloop in gesprek met BT Sport evenmin uitsluitsel geven over de blessure van Martínez, al klonken de woorden enigszins zorgwekkend: "Het ziet er niet best uit." Tijdens het duel trok ESPN-commentator Mark van Rijswijk al een vergelijkbare conclusie. "Het zou zomaar einde seizoen kunnen zijn. Het ziet er in ieder geval niet goed uit voor Martínez. Hopelijk valt het alsnog mee."

Via twee doelpunten van Marcel Sabitzer stond United vrijwel de hele wedstrijd met 2-0 voor, maar het ging in de slotfase helemaal mis toen Sevilla met tien man kwam te staan. Tyrell Malacia maakte een grove inschattingsfout en daar direct op volgend een eigen doelpunt. Alsof het niet erg genoeg was maakte ook Harry Maguire een eigen goal, waar de verdediger eigenlijk niets aan kon doen: 2-2.