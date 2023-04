Juventus verslaat Sporting Portugal op avond met vervelende bijsmaak

Donderdag, 13 april 2023 om 23:00 • Sam Vreeswijk

Juventus heeft in de eerste kwartfinale van de Europa League een nipte overwinning geboekt op Sporting Portugal: 1-0. Het enige doelpunt kwam op naam van Federico Gatti, in een duel dat vooral herinnerd zal worden vanwege het uitvallen van Wojciech Szczesny, die vlak voor rust voelde dat het niet goed ging met zijn hart. Tegelijkertijd speelden Bayer Leverkusen en Union St Gilloise gelijk in Duitsland: 1-1. Volgende week donderdag om 21.00 uur volgen de returns.

Juventus – Sporting Portugal 1-0

Juventus, met voormalig Eredivisionisten Filip Kostic en Arkadiusz Milik in de basis, kreeg de eerste kans van de wedstrijd. Na twaalf minuten poogde Federico Chiesa de 1-0 binnen te krullen, maar doelman Antonio Adán bracht redding. In de fase daarna was het vooral Sporting, waar Jeremiah St. Juste op de rechtsbackpositie stond, dat gevaarlijk was. Zo bracht Wojciech Szczesny redding op pogingen van Sebastián Coates en Pedro Gonçalves en kon Gleison Bremer ternauwernood een doelpunt van Nuno Santos voorkomen. De eerste helft kende een vervelend einde: eerst moest Szczesny zich laten vervangen nadat hij aanvoelde dat het niet goed ging met zijn hart, even later verliet ook St. Juste in tranen het veld met een blessure.

Dopo un primo controllo, tutto ok per Tek ???? pic.twitter.com/bYHDT6VUHF — JuventusFC (@juventusfc) April 13, 2023

Mattia Perin, vervanger van Szczesny, liet zich aan het begin van de tweede helft meteen zien door redding te brengen op een poging van Gonçalves. Twintig minuten voor tijd was het aan de andere kant van het veld wél raak: een kopbal van Dusan Vlahovic werd nog van de lijn gehaald, maar in de reboudn was Gatti er als de kippen bij om de 1-0 binnen te tikken. Sporting was vervolgens niet meer in staat een gelijkmaker te produceren.

Bayer Leverkusen - Union St Gilloise 1-1

In de gelijk opgaande eerste helft was Union, met Bart Verbruggen en PSV-huurling Yorbe Vertessen, het dichtst bij de openingstreffer. De inzet van Ismaël Kandouss belandde echter op de lat. In de tweede helft wisten de bezoekers alsnog te scoren, toen Victor Boniface de bal in de verre hoek plaatste. Leverkusen, waar Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong het hele duel meespeelden, kreeg vervolgens genoeg kansen op de 1-1, en tien minuten voor tijd was het raak. Florian Wirtz besloot vanaf de rand van het strafschopgebied uit te halen en deed dat met succes. Daar zou het bij blijven, waardoor alles nog mogelijk is voor beide teams.