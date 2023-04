Ongelooflijk: eigen goals Malacia en Maguire geven het weg voor Man United

Donderdag, 13 april 2023 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:15

Manchester United heeft donderdagavond in de absolute slotfase een dubbele voorsprong uit handen in de Europa League gegeven tegen Sevilla. Via twee doelpunten van Marcel Sabitzer stond United vrijwel de hele wedstrijd met 2-0 voor, maar het ging in de slotfase helemaal mis. Tyrell Malacia maakte grove inschattingsfout en daar direct op volgend een eigen doelpunt. Alsof het niet erg genoeg was maakte ook Harry Maguire een eigen goal, waar de verdediger eigenlijk niets aan kon doen: 2-2.

Erik ten Hag won zaterdag met Manchester United van Everton (2-0) en begon donderdag met drie nieuwe namen in het elftal, in elke linie één. Raphaël Varane keerde centraal achterin terug na rust, terwijl Casemiro (in de competitie geschorst) zijn plek op het middenveld innam. Anthony Martial kreeg de kans als spits in plaats van de geblesseerd geraakte Marcus Rashford. Tyrell Malacia bleef staan op de linksbackpositie, terwijl Wout Weghorst andermaal genoegen moest nemen met een invalbeurt.

Bij Sevilla werden in de competitie tegen Celta de Vigo (2-2) veel spelers gespaard en kwamen liefst zeven nieuwe spelers aan de aftrap, onder wie ex-Ajacieden Nemanja Gudelj en Lucas Ocampos. Het zou de wedstrijd worden van Sabitzer, die binnen 21 minuten dus al twee keer had gescoord. De middenvelder werd in de veertiende minuut uitstekend gevonden door Bruno Fernandes, die de diepgelopen Sabitzer vanuit de as aanspeelde. De Oostenrijker wist ondanks bewaking van Marcão weg te draaien en met zijn mindere linker via een half blok van de verdediger binnen te schieten: 1-0.

De assist van Martial was vijf minuten later van nog grotere schoonheid. De spits verstuurde op het perfecte moment een steekbal richting Sabitzer, die opnieuw de diepte had verkozen. De huurling verschalkte de snel uitgekomen Yassine Bounou opnieuw met links. Na een uur spelen mocht Weghorst zijn opwachting maken bij Manchester United. De spits legde de bal in de 82ste minuut panklaar voor Malacia, die een vrije schietkans van dicht bij het doel kreeg. Het schot van de linksback werd echter op de doellijn geblokt door Fernando.

Enkele minuten later ging Malacia in verdedigend opzicht totaal de mist in door een hoge pass op zijn directe tegenstander Jesús Navas compleet verkeerd in te schatten. Navas gaf de bal hard voor. Malacia blokte met een uiterste inspanning, maar verlengde de bal uiterst ongelukkig richting eigen doel. David de Gea raakte de bal nog, maar de keeper van United had geen tijd om een eigen goal van Malacia nog te voorkomen: 2-1. Sevilla voelde dat er meer in zat en slaagde erin om een gelijkspel weg te slepen. Een voorzet van Ocampos belandde op het hoofd bij Youssef En Nesyri. De inzet zou ver naast zijn gegaan, maar ketste af op het hoofd van de uiterst onfortuinlijke Harry Maguire, die daar niets aan kon doen: een nieuw eigen doelpunt, 2-2.