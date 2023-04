Diep teleurstellend AZ wacht zware return na nederlaag tegen Anderlecht

Donderdag, 13 april 2023 om 22:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:01

AZ heeft het heenduel in de kwartfinale van de Conference League verloren van RSC Anderlecht. Op Lotto Park was het team van trainer Pascal Jansen niet opgewassen tegen de Belgen: 2-0. De doelpuntenproductie van Anderlecht werd verzorgd door Michael Amir Murillo en Majeed Ashimeru. De return wordt donderdag over precies een week afgewerkt in Alkmaar.

Als vanzelfsprekend stond Mathew Ryan onder de lat bij AZ. Voor hem stond een weinig verrassende viermansdefensie, bestaande uit Yukinari Sugawara, Sam Beukema, Pantelis Hatzidiakos en Milos Kerkez. Het middenveld werd gevormd door Jordy Clasie, Sven Mijnans en Tijjani Reijnders. Jens Odgaard, Pavlidis en Myron van Brederode moesten de aanvallen gaan verzorgen. Tegen Sparta ontbrak Pavlidis nog in de basis omdat hij niet helemaal fit was, maar nu keerde hij dus terug. Bij Anderlecht kregen onder meer doelman Bart Verbruggen oud-Ajacied Jan Vertonghen een basisplek.

De openingsfase was voor het aanwezige publiek geen lust voor het oog, al was dat aan de sfeer op Lotto Park niet te merken. De eerste grote kans van de wedstrijd leverde halverwege het eerste bedrijf direct een doelpunt op. Anders Dreyer bezorgde een voorzet op maat bij Murillo, die van dichtbij binnenknikte: 1-0. Tien minuten voor het rustsignaal hoopte Pavlidis de stand met een schot van afstand gelijk te trekken, maar zijn poging ging enkele meters over.

Net als in grote delen van het eerste bedrijf was AZ ook in het grootste gedeelte van de tweede helft erg onnauwkeurig in de afronding. In tegenstelling tot Anderlecht kregen de Alkmaarders voldoende opgelegde kansen, maar men slaagde er niet in die te verzilveren. Onder meer Pavlidis sprong erg onzorgvuldig om met enkele mogelijkheden: eerst verzuimde oog in oog met Verbruggen de gelijkmaker aan te tekenen; vervolgens kreeg hij een kopbal na een uur spelen niet tussen de palen.

Waar AZ juist meer grip op de wedstrijd leek te krijgen, slaagde Anderlecht er in de zeventigste minuut in de genadeklap uit te delen. Op aangeven van linksbuiten Francis Amuzu schoot Ashimeru vanaf de rand van het strafschopgebied hard raak na een fraaie aanname: 2-0. In het restant van de wedstrijd kwam onder anderen Milos Kerkez nog dicht bij de aansluitingstreffer, al werd die niet meer gevonden.