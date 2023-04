Weergaloos omhaaldoelpunt vormt prachtig hoogtepunt op Europese avond

Donderdag, 13 april 2023 om 22:19 • Jeroen van Poppel

Terem Moffi heeft donderdag een van de mooiste doelpunten van het jaar gemaakt. De spits van OGC Nice scoorde in de Conference League-wedstrijd tegen FC Basel wonderschoon uit een artistieke omhaal. Daarmee kwamen de Fransen vlak voor rust op een comfortabele 1-2 voorsprong, nadat Moffi vlak daarvoor ook al voor de gelijkmaker had gezorgd. FC Basel, met Wouter Burger in de basis, had al vroeg de leiding genomen via een penalty van Zeki Amdouni, maar dankzij Moffi verdween die dus als sneeuw voor de zon.