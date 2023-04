Doelman Szczesny grijpt in tranen naar borst en wordt onmiddellijk gewisseld

Donderdag, 13 april 2023 om 22:08 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:39

Wojciech Szczesny heeft zich tijdens het Europa League-duel met Sporting Portugal kort voor rust moeten laten vervangen, nadat hij aanvoelde dat het niet goed ging met zijn hart. De 32-jarige doelman verliet in tranen het veld, waarna Mattia Perin hem verving. Volgens de laatste berichten zou de Poolse doelman een steek in zijn borst hebben gevoeld. Niet veel later moest ook Jeremiah St. Juste, verdediger van Sporting, het veld verlaten.

Szczesny vroeg meteen om hulp, waarna werd besloten om hem te wisselen. Hij kon zelfstandig het veld verlaten, maar moest wel getroost worden door ploeggenoten. De exacte oorzaak van de steek die de goalie voelde is vooralsnog niet bekend. Enkele minuten later verliet ook St. Juste in tranen het veld, nadat hij geblesseerd was geraakt. Ook de verdediger wist het veld zelfstandig te verlaten. Niet veel later gingen beide teams rusten, met de brilstand nog op het bord.

Update Juventus

Tijdens de tweede helft van de wedstrijd liet Juventus via Twitter weten dat het na de eerste controle goed gaat met Szczesny.

Volgens de laatste berichten voelde Wojciech Szczesny een steek in zijn borst en vroeg hij direct om hulp. Gelukkig kon hij wel zelfstandig van het veld af. Zeer vervelende beelden. Hopelijk niets ernstigs. #JuveSportingCP pic.twitter.com/FWxXcPvYr2 — Wesley Victor Mak ???? (@WesleyVictorMak) April 13, 2023

Força, Szczesny ?? — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) April 13, 2023

After an initial check, Tek is doing well ?? pic.twitter.com/rKbzJLQ2zC — JuventusFC ???????? (@juventusfcen) April 13, 2023