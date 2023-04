Wijnaldum baalt van keuze Mourinho en geeft compliment aan Feyenoord-fans

Donderdag, 13 april 2023 om 21:54 • Sam Vreeswijk

Georginio Wijnaldum is blij met het respect dat hij kreeg van de Feyenoord-fans tijdens het duel tussen de Rotterdammers en AS Roma (1-0) in de kwartfinale van de Europa League donderdagavond. Dat vertelt de 32-jarige middenvelder van de Italiaanse club na afloop van het duel bij ESPN. Minder blij was Wijnaldum met het feit dat hij niet in de basis stond.

“Voor ons was het uiteindelijk een heel pijnlijke avond, omdat we de wedstrijd met 1-0 verliezen”, reageert Wijnaldum voor de camera van ESPN. “Als je kijkt naar het spel, denk ik dat beide teams niet echt grote kansen creëerden. Uiteindelijk kregen we een penalty die we niet maakten. Dat was wel jammer, want anders zouden we anders de rust in gaan. In de tweede helft ging het voor mijn gevoel gelijk op, en was er niet echt een bovenliggende partij in het kansen creëren. Daarna maken zij een goal van buiten de zestien. Ik denk dat Feyenoord wel de gelukkige was vandaag.”

Hoe was het voor Gini Wijnaldum om terug te keren in De Kuip?



"Ik was blij met het respect van de supporters"#feyrom — ESPN NL (@ESPNnl) April 13, 2023

José Mourinho koos ervoor om met Wijnaldum op de bank te beginnen; een beslissing waar de Rotterdammer van baalde. Uiteindelijk speelde hij de gehele tweede helft mee, omdat hij in de rust Lorenzo Pellegrini verving. “Ik vond het natuurlijk jammer dat ik niet begon, maar ik ben wel blij dat ik mocht invallen in de tweede helft en ook blij met het respect dat ik kreeg van de supporters. Natuurlijk ook omdat het twaalf jaar geleden anders was, toen ik terugkwam in Rotterdam (als speler van PSV, red.).”

Toch had Wijnaldum de wedstrijd liever gewonnen. “Dat maakte het natuurlijk ook makkelijker voor de terugwedstrijd. Ondanks dat ik tegen Feyenoord speel, wil ik gewoon die wedstrijd winnen”, besluit de rechtspoot, die volgende week donderdag om 21.00 in het eigen Stadio Olimpico revanche kan nemen tegen de club waar hij van 2007 tot 2011 in het eerste elftal speelde.