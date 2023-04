José Mourinho haalt na verlies tegen Feyenoord uit naar ‘huilebalken’

Donderdag, 13 april 2023 om 21:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:56

José Mourinho wil niet te dramatisch doen over de nederlaag van AS Roma donderdag in de kwartfinale van de Europa League tegen Feyenoord (1-0). De coach van de Romeinen weet dat het moeilijk wordt om verder te komen, zeker zonder de geblesseerd geraakte Paulo Dybala en Tammy Abraham, maar houdt de moed erin. "Ik zal niet gaan huilen, zoals jullie de afgelopen tien maanden deden", zegt Mourinho op de persconferentie.

Mourinho doelt daarmee op de gewonnen Conference League-finale vorig jaar in Tirana (1-0 voor AS Roma). "Vandaag zijn we het wél met elkaar eens, maar de laatste tien maanden waren jullie aan het huilen, haha", zegt de Portugees tegen de Nederlandse journalisten op de persconferentie. "Maar je hoeft niet te huilebalken. Want je kunt de wedstrijd die je verloren hebt niet meer winnen. Als je verloren hebt, kun je niet meer winnen." Mourinho ziet kansen in de return. "Maar ik beloof jullie: als ik verlies, zal ik gewoon slapen. Ik zal niet tien maanden lang nachtmerries blijven hebben."

AS Roma-aanvoerder Lorenzo Pellegrini schoot vlak voor rust een penalty op de paal, maar zijn wissel daarna had daar niets mee te maken. "Het was om technische redenen", legde Mourinho uit bij het Italiaanse Sky Sport. "De gemiste penalty had er niets mee te maken. Als een speler een strafschop mist, is het alsof we die allemaal samen hebben gemist." Er zat meer in voor Roma, dat ongelukkig was in de afronding. "We hebben geen Haaland voorin. We zijn wie we zijn, we doen altijd ons best. De jongens hebben veel opofferingen gedaan.”

"We hadden de mogelijkheid om een ander resultaat te behalen, maar dit is de realiteit", weet Mourinho. "De eerste wedstrijd is verloren gegaan, met 1-0." De winst heeft Feyenoord te danken aan Mats Wieffer, die kort na rust heerlijk binnen volleerde van een meter of achttien. Mourinho wil het snel achter zich laten. "Zondag wordt een zware wedstrijd, tegen Udinese, en volgende week donderdag wordt net zo moeilijk."

Mourinho likt de wonden. "We verliezen waarschijnlijk Abraham en Dybala voor de komende twee wedstrijden." Toch is de Portugees optimistisch over de return tegen Feyenoord. "Ja, maar ik maak me ook zorgen over zondag. Als een team als het onze spelers verliest, zijn er minder opties en dat baart ons zorgen. Wij doen altijd ons best. Het resultaat is niet verdiend, maar in het voetbal komt ‘verdiend’ niet voor in mijn vocabulaire."