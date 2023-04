Perez ziet zeker twee zondebokken bij Feyenoord: ‘Opgevreten door Roma’

Donderdag, 13 april 2023 om 21:31 • Mart van Mourik

Kenneth Perez had meer verwacht van Santiago Giménez en Oussama Idrissi. Na afloop van het door Feyenoord gewonnen duel met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League (1-0) concludeert de analyticus dat het duo teleurstelde. Idrissi verzorgde weliswaar de assist op doelpuntenmaker Mats Wieffer, maar volgens Perez was de voorzet niet bewust bij de middenvelder afgeleverd. Tegelijkertijd zag de analist dat Giménez ‘opgevreten’ werd door Roma.

“Idrissi heeft echt wedstrijden waarin zijn spel echt nergens op lijkt”, opent Perez tijdens Studio Europa op ESPN. “Kijk, het is een technische speler; hij kan iemand uitspelen. Maar hij was erg ongelukkig in eigenlijk alles wat hij deed deze wedstrijd. Onbewust doet hij vervolgens iets heel geweldigs. Hij gaat goed langs (nr 59) en geeft dan de bal op Wieffer, maar in de herhaling zie je perfect dat hij denkt een slechte voorzet gegeven te hebben. Kijk zijn reactie; hij dacht: oh shit, wat een slechte bal. Oh nee, wat een goede bal, haha!”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Kijk, de buitenspelers die er stonden waren niet al te best”, vervolgt Perez. “Maar de wissels, Danilo en Igor Paixão, dribbelden zich iedere keer vast. Daardoor had je eigenlijk geen enkele keer rust in het spel waardoor je heel even kon ademhalen. Ze konden niet rondspelen, want de bal ging verloren op het middenveld of voorin. Je kreeg uiteindelijk de ruimte van Roma, maar de manier waarop er met die ruimte werd omgesprongen was slordig.”

Niet alleen Idrissi stelde enigszins teleur, want Perez geeft aan ook meer van Giménez te verwachten. “Ik was toch benieuwd naar Giménez, maar hij is er totáál niet aan te pas gekomen. Het ligt niet alleen aan hemzelf, maar je kunt niet honderd procent van de verantwoordelijkheid afschuiven op je buitenspelers. Hij werd gewoon opgevreten door die verdedigers”, aldus de analyticus.