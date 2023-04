FA neemt opzienbarend besluit na klap van assistent-arbiter in gezicht Robertson

Donderdag, 13 april 2023 om 21:24 • Jeroen van Poppel

De Engelse voetbalbond (FA) deelt geen straf uit aan Constantine Hatzidakis. De assistent-scheidsrechter van Paul Tierney deelde zondag in de rust van de Premier League-topper tussen Liverpool en Arsenal (2-2) een elleboogstoot uit aan Andy Robertson. De FA accepteert de excuses van Hatzidakis, die stelt dat het nooit zijn bedoeling was om de linksback van Liverpool te raken. Eerder werd in Engeland nog gevreesd voor het einde van de arbitrale loopbaan van de grensrechter.

De eerste helft bij Liverpool - Arsenal werd zondagavond afgesloten met een bizar incident tussen Robertson en de arbitrage. De linksback van Liverpool ging na het rustsignaal verhaal halen bij Hatzidakis, een van de twee assistent-scheidsrechters, die daar niets van wilde weten en wild met zijn elleboog achteruit zwaaide. Robertson werd geraakt in het gezicht en bleef totaal verbijsterd achter. "Wat is dit? Ik ben zojuist in het gezicht geslagen door de grensrechter!", klaagde Robertson bij het weglopen naar de kleedkamer tegen zijn ploeggenoten.

?????????? moment aan het eind van de eerste helft ?? Andy Robertson krijgt een ?????????????????????????? van de assistent-scheidsrechter ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/8TgP5HsIQQ — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 9, 2023

De FA stelde een onderzoek in naar het incident. Vier dagen later volgde het besluit om geen straf uit te delen aan Hatzidakis. "Ik heb de FA volledig bijgestaan bij het onderzoek", zegt de grensrechter. "Ik heb de kwestie rechtstreeks met Andy Robertson besproken tijdens een open en positief gesprek. Het was niet mijn bedoeling om contact te maken met Andy toen ik mijn arm van hem wegtrok en daarvoor heb ik mijn excuses aangeboden."

Oud-scheidsrechter Keith Hackett vreesde de voorbije dagen voor de carrière van Hatzidakis. De voormalig arbiter wees op een voorval eerder dit seizoen: Aleksandar Mitrovic van Fulham gaf scheidsrechter Chris Kavanagh een duw tijdens de uitwedstrijd tegen Manchester United in de FA Cup. Dat leverde hem een schorsing van acht wedstrijden op. "Die straf was zelfs nog niet eens zwaar genoeg, dus de eventuele schorsing van Hatzidakis moet vergelijkbaar zijn als hij schuldig wordt bevonde. Als hij schuldig is, dan is zijn carrière echt in gevaar."