Van Hooijdonk identificeert ‘beste Feyenoorder’: ‘Hij was echt goed vandaag’

Donderdag, 13 april 2023 om 21:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:17

Pierre van Hooijdonk is erg te spreken over het spel van Orkun Kökçu. De analyticus merkt op dat de middenvelder van Feyenoord ‘de beste speler’ was in het gewonnen heenduel met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League (1-0). Tegelijkertijd verschijnt de aanvoerder zelf ook met een trots gevoel voor de camera van Veronica.

"Het was wel zwaar, maar ik denk dat wij 60 à 65 minuten goed gevoetbald hebben en weinig hebben weggegeven”, concludeert Kökçü. “Rond de 70ste minuut gingen zij meer de lange bal spelen en werd het voor ons lastiger. Zij hadden veel balbezit. In de eerste helft wilden we echt de wedstrijd domineren, zodat ze niks te zeggen hebben. We kwamen toen niet echt tot kansen eigenlijk, dat was wel balen, maar de overwinning voelt natuurlijk lekker."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Hooijdonk geeft bij ESPN aan dat hij bij vlagen genoten heeft van de Turks international en noemt hem ‘de beste Feyenoorder van de dag’. “Kökçü was echt goed vandaag. Dat vond ik echt. Hij vroeg continu de ballen, en niet eens op de makkelijkste plekken. Hij speelt natuurlijk in het midden en hij had veel mensen om zich heen. Tuurlijk heeft hij, met name tegen het einde, enkele slordigheden gehad. Maar in het algemeen vond ik hem misschien wel de beste Feyenoorder in deze wedstrijd”, aldus Van Hooijdonk.