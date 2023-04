Mats Wieffer bezorgt Feyenoord met heerlijk afstandsschot zege op AS Roma

Donderdag, 13 april 2023 om 20:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:46

Feyenoord heeft donderdagavond een knappe overwinning geboekt in de kwartfinale van de Europa League. In De Kuip was de ploeg van trainer Arne Slot met 1-0 te sterk voor AS Roma. Mats Wieffer verzorgde met een heerlijk schot van afstand in de 54ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. De return wordt volgende week donderdag om 21.00 uur in Rome afgewerkt.

Justin Bijlow keerde na 74 dagen terug in het doel van Feyenoord. De verdediging werd gecompleteerd door Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld waren er ook geen verrassingen. Slot koos voor het trio Wieffer, Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski. In de voorhoede kreeg de herstelde Alireza Jahanbakhsh de voorkeur boven Igor Paixão. Santiago Giménez was de spits van dienst, terwijl Oussama Idrissi als linksbuiten fungeerde.

In de openingsfase zocht Feyenoord direct de aanval, al kenden de Rotterdammers de nodige problemen om een lek te vinden in de Romeinse verdediging. De eerste meevaller kreeg de thuisploeg in de 25ste speelminuut, toen Paulo Dybala geblesseerd afhaakte en vervangen werd door Stephan El Shaarawy. Een van de grootste kansen van de eerste helft voor Feyenoord ontstond enkele minuten later. Kökçü had een waanzinnige dieptepass in huis op Szymanski, die het schot dat volgde te weinig kracht meegaf en naast schoot.

Na ruim een half uur spelen kreeg ook Geertruida een uitgelezen mogelijkheid om de 1-0 aan te tekenen. Na een pass van Wieffer kon hij van binnen het zestienmetergebied uithalen, maar de verdediger kon zijn poging niet voldoende controleren en schoot hoog over. Enkele minuten later kreeg Szymanski een nieuwe mogelijkheid, al slaagde hij er wederom niet in de bal tussen de palen te krijgen. Enkele minuten voor het rustsignaal kon Feyenoord opgelucht ademhalen.

Oussama Idrissi met een ???????????????? redding! ?? #feyrom — ESPN NL (@ESPNnl) April 13, 2023

Scheidsrechter José María Sánchez Martínez wees vlak voor rust plots naar de stip. De arbiter bestrafte een handsbal van Wieffer, die de bal bij een hoekschop ongelukkig op de arm had gekregen. Lorenzo Pellegrini verprutste het buitenkansje door de penalty op de paal te knallen. Tien minuten na rust ontplofte De Kuip opnieuw - ditmaal vanwege een doelpunt. Idrissi zette een succesvolle dribbel in op de linkerflank van het veld. De buitenspeler van Feyenoord versnelde tot aan de achterlijn en legde de bal terug tot op de rand van het strafschopgebied. Van een meter of achttien haalde Wieffer vervolgens heerlijk uit. Jahanbakhsh probeerde nog bij de bal te komen en maakte het doelman Rui Patrício zo extra moeilijk, maar hij raakte de bal niet: 1-0.

Roma, dat het inmiddels ook moest stellen zonder de geblesseerd uitgevallen Tammy Abraham, kwam na een uur spelen dicht bij de gelijkmaker. Bijlow tastte mis bij een hoekschop, waarna Roger Ibañez dacht te gaan scoren. De oplettende Idrissi greep echter op tijd in en kopte de bal weg van de doellijn. In het slotkwartier kwam Feyenoord meer onder druk te staan, al ontstond er daardoor meer ruimte op de helft van de Romeinen. Ook ontstonden er enkele goede mogelijkheden voor Roma. Onder meer de ingevallen Georginio Wijnaldum beproefde zijn geluk met een hard schot van afstand, maar zijn poging ging rakelings naast.