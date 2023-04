Mats Wieffer schiet Feyenoord met heerlijke knal van afstand op voorsprong

Donderdag, 13 april 2023 om 20:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:40

Feyenoord is donderdagavond vlak na rust op voorsprong gekomen tegen AS Roma. Mats Wieffer opende de score voor de Rotterdammers met een heerlijke volley van afstand. De middenvelder van Feyenoord leek vlak voor rust nog de schlemiel te worden door een penalty weg te geven met een uiterst ongelukkige handsbal. Lorenzo Pellegrini hielp het buitenkansje echter om zeep door de penalty op de paal te schieten. De aanvoerder van AS Roma werd in de rust vervangen voor Georginio Wijnaldum.

In de 54ste minuut van de kwartfinale van de Europa League zette Oussama Idrissi een succesvolle dribbel in op de linkerflank van het veld. De buitenspeler van Feyenoord versnelde tot aan de achterlijn en legde de bal terug tot op de rand van het strafschopgebied. Van een meter of achttien haalde Wieffer vervolgens heerlijk uit. Alireza Jahanbakhsh probeerde nog bij de bal te komen en maakte het doelman Rui Patrício zo extra moeilijk, maar raakte de bal niet: 1-0.