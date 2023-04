Van Hooijdonk ergert zich kapot aan twee Feyenoorders: ‘Ze verkloten het'

Donderdag, 13 april 2023 om 19:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:19

Pierre van Hooijdonk is bepaald niet onder de indruk van het optreden van Oussama Idrissi en Alireza Jahanbakhsh. De twee vleugelspelers van Feyenoord lijden in het Europa League-duel met AS Roma te veel balverlies in de ogen van de analyticus, waardoor de Rotterdammers enkele kansen op goals hebben laten liggen. "Zij hebben een hoop verkloot”, concludeert de oud-spits bij ESPN.

Feyenoord kwam in het eerste bedrijf niet vaak in de problemen, totdat de slotminuten aanbraken. Scheidsrechter José María Sánchez Martínez wees vlak voor rust plots naar de stip. De arbiter bestrafte een handsbal van Mats Wieffer, die de bal bij een hoekschop ongelukkig op de arm had gekregen. Lorenzo Pellegrini verprutste het buitenkansje door de penalty op de paal te knallen. Justin Bijlow zat in de goede hoek, maar een ingreep van de doelman was niet nodig. De ruststand was daardoor 0-0.

Van Hooijdonk is van mening dat Feyenoord had kunnen toeslaan voor rust. “Ik vond Feyenoord wat dominanter dan Roma, al zijn de Romeinen wel iets meer aan de bal. Maar Slot heeft voorafgaand aan het duel gezegd dat de backs en buitenspelers cruciaal zouden zijn. Alles ging best aardig, totdat Jahanbakhsh of Idrissi aan de bal kwam. Die hebben een hoop verkloot, zo noem ik het even oneerbiedig. Als zij wél goed waren, dan zou je veel gevaarlijker zijn”, besluit de analyticus, die bijval krijgt van Karim El Ahmadi.

Wim Kieft, te gast bij Veronica, viel het tegenvallende optreden van de vleugelspelers van Feyenoord ook op. "Misschien moet je iets sneller spelen. Jahanbakhsh gaat elke keer lopen met die bal. Alireza zat er nog niet helemaal lekker in."