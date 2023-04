Genee onthult het torenhoge bedrag dat Feyenoord aan Kökçü wil verdienen

Donderdag, 13 april 2023 om 19:52 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:56

Feyenoord hoopt minimaal 40 tot 45 miljoen euro voor Orkun Kökçü te ontvangen bij een uitgaande transfer van de aanvoerder. Dat meldde presentator Wilfred Genee, die dat intern heeft gehoord, donderdagavond voorafgaand aan het Europa League-duel tussen Feyenoord en AS Roma bij Veronica. Analisten Wim Kieft en Kees Jansma vinden het ‘vrij veel geld’, geven ze desgevraagd aan.

“Ik begrijp dat Feyenoord 40 tot 45 miljoen euro verwacht voor Kökçü, hoor ik intern. Is dat reëel?”, begint Genee. “Ik vind het wel veel geld”, aldus Kieft. “Maar dat wordt tegenwoordig wel betaald vanuit Engeland.” Jansma is het met zijn collega-analist eens. “Ze betalen dat soort bedragen ook voor wisselspelers bij wijze van spreken. Maar ik vind het wel veel geld.”

Vervolgens vraagt Genee de analisten naar welke club Kökçü een reële overstap kan maken, gezien zijn niveau. Daarbij noemt hij zelf Manchester United als voorbeeld. Kieft: “Ik vind United wel hoog gegrepen hoor, in deze fase van zijn carrière. Natuurlijk zeg je geen nee tegen United, dat begrijp ik ook wel. Ik zou toch eerst aan een Brighton of Everton denken.” Jansma denkt juist aan een heel andere competitie dan de Premier League. “Ik dacht misschien een Italiaans tussenstopje en dan naar Engeland. Ik ben een beetje bang voor het tempo.”

Maandag meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano in een interview met The United Stand al dat Manchester United de ontwikkeling van Kökçü op de voet volgt. Daar blijft het volgens de Italiaanse journalist overigens niet bij: meerdere Premier League-clubs zouden geïnteresseerd zijn in de 22-jarige middenvelder, die nog tot medio 2025 vastligt in De Kuip.