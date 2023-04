Wieffer geeft vlak voor rust strafschop weg aan AS Roma: ‘Totaal ridicuul!’

Donderdag, 13 april 2023 om 19:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:54

Feyenoord heeft de rust van de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma gehaald met een 0-0 tussenstand. Daar zag het enkele minuten voor het rustsignaal even niet naar uit, toen scheidsrechter José María Sánchez Martínez plots naar de stip wees. De arbiter bestrafte een handsbal van Mats Wieffer, die de bal bij een hoekschop ongelukkig op de arm had gekregen. Lorenzo Pellegrini verprutste het buitenkansje door de penalty op de paal te knallen. Justin Bijlow zat in de goede hoek, maar een ingreep van de doelman was niet nodig.

Vanuit het Nederlandse analistengilde klinkt veel onbegrip voor het besluit van de Spaanse scheidsrechter. "Het is een totaal ridicule beslissing", zegt Wim Kieft bij Veronica. "Wieffer ziet hem nooit aankomen. Hij gaat nooit met zijn hand naar de bal toe. Wat kun je hier in godsnaam aan doen?" Marciano Vink reageert op Twitter vergelijkbaar. "Weer zo een idiote beslissing van een waardeloze scheidsrechter", stelt Vink. "Ze doen echt allemaal maar wat! Waar moet je die armen dan laten? Niet meer uit te leggen dit!"

Paulo Dybala heeft de strijd overigens al na 25 minuten moeten staken. De grote ster van AS Roma, voor wie de Rotterdammers vooraf nadrukkelijk werden gewaarschuwd, vroeg halverwege de eerste helft om een wissel vanwege een spierblessure. Dybala ging met veel frustratie van het veld en trok meerdere keren zijn shirt over het hoofd. Stephan El Shaarawy werd door José Mourinho ingebracht.