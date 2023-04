Spierblessure bij AS Roma lijkt gigantische meevaller voor Feyenoord

Donderdag, 13 april 2023 om 19:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:25

Paulo Dybala heeft de strijd in de kwartfinale van de Europa League tegen Feyenoord al na 25 minuten moeten staken. De grote ster van AS Roma, voor wie de Rotterdammers vooraf nadrukkelijk werden gewaarschuwd, vroeg halverwege de eerste helft om een wissel vanwege een spierblessure. Dybala ging met veel frustratie van het veld en trok meerdere keren zijn shirt over het hoofd. Stephan El Shaarawy werd door José Mourinho ingebracht.

Het uitvallen van Dybala is, hoe cru ook, een gigantische meevaller voor Feyenoord. De 29-jarige Argentijn reisde in bloedvorm af naar De Kuip: de aanvaller scoorde de twee laatste competitiewedstrijden bij AS Roma. “Dybala is de grote man. Als je hem uitschakelt, schakel je heel Roma uit”, zei GOAL-correspondent Mark Doyle vanuit Italié eerder op Voetbalzone. "Als Dybala fit is en speelt, is Roma een compleet ander team. Dat zie je het hele seizoen al."

Dybala werd afgelopen zomer transfervrij ingelijfd bij Juventus. "Dat was echt een gigantische zet voor Roma", zei Doyle voorafgaand aan het duel. "Zijn ontvangst was echt krankzinnig." Volgens diverse Italiaanse media waren er meer dan tienduizend supporters aanwezig bij de presentatie van Dybala in de stad. De Argentijn staat op 15 goals en 8 assists in 32 officiële duels voor de Romeinen. De aanvaller wordt al zijn hele loopbaan geplaagd door spierblessures. In het begin van het seizoen moest Dybala al negen duels aan zich voorbij laten gaan vanwege een hamstringkwetsuur.

