Slot gebruikt woorden Linssen over kauwgom om spelersgroep te instrueren

Donderdag, 13 april 2023 om 18:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:52

Arne Slot heeft voorafgaand aan de ontmoeting met AS Roma een interview van Bryan Linssen gebruikt om zijn spelersgroep te instrueren. In gesprek met Voetbal International gaf de voormalig spits van Feyenoord aan zich continu te hebben geërgerd aan het gedrag van de Romeinen, maar dat is volgens Slot precies wat de mannen van trainer José Mourinho willen bereiken. Verder verklaart de coach van de Rotterdammers in gesprek met ESPN waarom zijn keuze op doelman Justin Bijlow is gevallen voor het Europa League-duel met Roma.

“Ik heb er niet aan gedacht om Bijlow níét op te stellen”, opent Slot. “Wij hebben alleen nog maar belangrijke wedstrijden op het programma en volgens mij is het voor de staf normaal dat je je beste spelers opstelt. Wij vinden Justin op dit moment de beste keeper van Feyenoord. Hij heeft weliswaar geen wedstrijden gekeept, maar hij is al wel twee of drie weken aan het trainen. Spelers die er lang uit hebben gelegen hebben ook weer meer tijd nodig om wedstrijdconditie op te bouwen, maar dat geldt veel minder voor keepers. Voor ons is het dus logisch om onze beste keeper op te stellen.”

“Wellenreuther was niet boos, misschien hoogstens teleurgesteld”, vervolgt de keuzeheer van Feyenoord. “Dat heb ik overigens niet aan hem kunnen merken. Zijn rol was voor hem duidelijk toen hij hier kwam. In het begin heeft hij geen fouten gemaakt, al hield hij ook geen extra ballen tegen. In de laatste duels heeft hij wél zeker twee belangrijke reddingen gemaakt. Wij gaan ervan uit dat Justin die reddingen ook kan maken.”

Ter afsluiting laat Slot weten zich niet anders te hebben voorbereid op de wedstrijd dan andere duels, al erkent hij dat hij wel even kort aandacht heeft gegeven aan de mogelijke provocaties van AS Roma. “Hoe vaak ik tegen mijn spelers gezegd heb dat zij zich niet gek moeten laten maken? Nou, ik heb beelden van Bryan Linssen laten zien. Bryan zei toen na de finale dat hij zelfs door het kauwen van kauwgom geïrriteerd raakte. Dat is dus alles wat Roma wil en dat moet je zien te voorkomen. Dat hebben we dus wel even aangehaald, maar we hebben het vooral gehad over de tactische aanpak”, aldus Slot.