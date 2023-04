Burgemeester Aboutaleb kondigt ‘keiharde' maatregelen aan in De Kuip

Donderdag, 13 april 2023 om 18:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:45

Ahmed Aboutaleb is klaar met de ongeregeldheden bij Feyenoord. De burgemeester van Rotterdam kondigt ‘keiharde’ nieuwe maatregelen aan, die gehandhaafd dienen te worden. Aboutaleb stelt dat de supporters nu de baas zijn in De Kuip en is van mening dat hier snel verandering in moet komen.

Leefbaar Rotterdam zei eerder deze week dat Feyenoord ‘al jaren bang is’ voor de eigen supporters. Deze mening wordt door Aboutaleb gedeeld. “Het geldt overigens voor meer clubs in Nederland”, vertelt de burgemeester in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Maar als je heer en meester wilt worden in je stadion, moet je je nek uitsteken en durven ingrijpen. En waar we Feyenoord daarin kunnen steunen, gaan we dat zeker doen.”

Aboutaleb laat weten dat de politie deze donderdag, tijdens het Europa League-duel met AS Roma, strenger gaat optreden. “Mensen blijven nu vaak voor de brandgangen staan. Ik schrok enorm van die grote rookwalm vorige week. Als daar paniek uitbreekt, is er geen branduitgang vrij. Daar ga ik nu keiharde eisen aan stellen. Het is nu echt voorbij dat die trappen niet vrij zijn. Hoe Feyenoord het doet, moeten ze zelf weten, maar desnoods ga ik zeggen: een wedstrijd wordt niet gestart als de trappen niet vrij zijn.”

Samen met de organisatie van Feyenoord gaat Aboutaleb naar verschillende zaken kijken, waaronder het vuurwerk dat veelvuldig wordt afgestoken in De Kuip. “Dat gaan we bekijken. En we beginnen er vandaag al mee om dat te verhinderen. Nee, ik ga niet zeggen hoe. Er zijn allerlei vermoedens over hoe dat gesmokkeld wordt. Daar willen we een goede scan van gaan maken. Waar zitten die lekken? Dat zit ’m in hekken, maar ik wil ook kijken naar de gebouwen die gekoppeld zijn aan het stadion.”