Ten Hag stelt Weghorst ondanks blessure van Rashford opnieuw teleur

Donderdag, 13 april 2023 om 20:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:10

Erik ten Hag lijkt het vertrouwen in Wout Weghorst verloren. De manager van Manchester United raakte sterspeler Marcus Rashford vlak voor de kraker in de kwartfinale van de Europa League tegen Sevilla kwijt met een blessure. Anthony Martial is fit genoeg om te starten als spits, waardoor Weghorst op de bank blijft. Tyrell Malacia blijft staan als linksback, waar de ex-Feyenoorder Luke Shaw ook al tegen Everton (2-0 winst) verving. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op ESPN 1.

Ten Hag kan niet beschikken over Shaw en kreeg deze week een nieuwe domper te verwerken, toen duidelijk werd dat topscorer Rashford ‘enkele wedstrijden’ moet toekijken. “We hebben meer spelers in onze selectie die kunnen scoren”, zei Ten Hag hoopvol. Naast Weghorst is één van die spelers Martial. De Fransman, die vorig seizoen nog op huurbasis uitkwam voor Sevilla, lag lange tijd uit de roulatie, maar is weer volledig fit en gaat starten. Ten Hag bereikt hoe dan ook een fraaie mijlpaal: de Tukker staat tegen Sevilla voor de 50ste keer langs de lijn als manager van United. Bovendien zitten the Red Devils in een goede fase. De wedstrijden tegen Brentford en Everton werden met 1-0 en 2-0 gewonnen.

Aan de kant van Sevilla ontbreken Joan Jordán en Jesús Corona wegens blessures, terwijl Pape Gueye niet speelgerechtigd is. Ten opzichte van het duel met Celta de Vigo afgelopen weekend (2-2) keert Lucas Ocampos terug in de selectie. De voormalig Ajacied ontbrak tegen Celta wegens een schorsing en begint in de basis. Voor Alex Telles wordt het een bijzonder duel, daar hij dit seizoen gehuurd wordt van United. Sevilla won de Europa League/UEFA Cup een recordaantal van zes keer, maar is desondanks op papier niet de favoriet in het tweeluik. De Andalusiërs kennen een bijzonder moeizaam seizoen en stonden lange tijd op een degradatieplaats, maar hebben de weg omhoog langzaam maar zeker gevonden en staan nu dertiende.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martínez, Shaw; Sabitzer, Bruno Fernandes, Casemiro; Antony, Martial, Sancho.

Opstelling Sevilla: Bono; Montiel, Nianzou, Marcão, Acuña; Fernando, Rakitic, Gudelj; Ocampos, Óliver Torres, Lamela.