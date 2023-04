‘Dit was nieuw voor me, ik voelde als Ajacied zoveel haat van Feyenoord-fans’

Donderdag, 13 april 2023 om 17:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:56

De recente Klassieker in De Kuip heeft indruk gemaakt op Florian Grillitsch. De Oostenrijkse middenvelder heeft in zijn profcarrière nog nooit zo’n vijandige sfeer meegemaakt. Grillitsch was tijdens de gewonnen halve finale in de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord (1-2) bankzitter, maar kwam diep in blessuretijd als invaller binnen de lijnen.

"Toen we recent in De Kuip speelden tegen Feyenoord, kreeg ik een heel vijandig gevoel”, zegt Grillitsch in de Ajax Life Podcast. “Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik voelde zoveel haat naar ons… Natuurlijk kun je je eigen team supporten, dat is normaal. Het is ook begrijpelijk dat je af en toe wordt uitgescholden, maar daar was zoveel haat naar ons als spelers. Misschien een beetje te veel.”

Davy Klaassen werd tijdens het tweede bedrijf van de Klassieker vanuit het publiek geraakt door een aansteker. Daarop ontspoorde de halve finale van de TOTO KNVB Beker volledig. Het duel werd vervolgens minutenlang tijdelijk stilgelegd. "In de kleedkamer zeiden we tegen elkaar: we moeten onszelf naar een hoger niveau tillen en we moeten het op het veld laten zien en de wedstrijd winnen”, vervolgt Grillitsch. “Ik denk dat dat het beste antwoord is."

De controleur laat tevens weten enorm te spreken te zijn over de Amsterdamse supporters. "Ajax is een hele grote club en dat zie je dan ook aan de supporters. Zij zijn ook van een hoog niveau. In Duitsland hebben de traditionele clubs fanatieke fans en is er een positieve sfeer. Ik denk dat in Nederland Ajax de beste fans heeft. Ze leveren geweldige support en het team voelt dit ook. In de belangrijkere potjes, zoals tegen Feyenoord en PSV, voelde ik de support zelfs vanaf de bank.”