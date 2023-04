Pascal Jansen voert twee wijzigingen door in basiself AZ; Karlsson op bank

Donderdag, 13 april 2023 om 20:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:14

AZ heeft de opstelling voor het duel met Anderlecht in de kwartfinale van de Conference League bekendgemaakt. Trainer Pascal Jansen voert twee wijzigingen door ten opzichte van het duel met Sparta Rotterdam (0-1 nederlaag) afgelopen weekend: Myron van Brederode en Vangelis Pavlidis mogen het vanaf de eerste minuut laten zien, terwijl Djordje Mihailovic en Mexx Meerdink op de bank beginnen. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Als vanzelfsprekend staat Mathew Ryan onder de lat in Brussel. Voor hem staat een weinig verrassende viermansdefensie, bestaande uit Yukinari Sugawara, Sam Beukema, Pantelis Hatzidiakos en Milos Kerkez. Het middenveld wordt gevormd door Jordy Clasie, Sven Mijnans en Tijjani Reijnders. Jens Odgaard, Pavlidis en Van Brederode moeten voor de doelpunten gaan zorgen. Tegen Sparta ontbrak Pavlidis nog in de basis omdat hij niet helemaal fit was, maar nu keert hij dus terug.

Anderlecht plaatste zich voor de kwartfinale door het sterker geachte Villarreal uit te schakelen. Na het 1-1 gelijkspel in Brussel wonnen de Belgen in Spanje met 0-1. Met name Bart Verbruggen blonk toen uit. De doelman had meerdere cruciale reddingen in huis, net als in de strafschoppenserie in de ronde daarvoor tegen Ludogorets. Ook afgelopen weekend was hij de uitblinker bij Paars-Wit, door met name in de slotfase een nederlaag tegen Westerlo te voorkomen (0-0). Anderlecht, dat in 2017 voor het laatst in de kwarfinale van een Europees toernooi stond, staat slechts negende in de Pro League. Bovendien kan trainer Brian Riemer tegen AZ niet beschikken over Yari Verschaeren, maar goaltjesdief Islam Slimani is wel weer fit.

Bij AZ was het de vraag of Karlsson mee kon doen. De Zweed ontbrak afgelopen weekend nog wegens een spierblessure tegen Sparta, maar is er net als Pavlidis weer bij. Wel start Karlsson vanaf de bank. Pavlidis was nog een klein vraagteken, omdat hij tegen Sparta slechts kon invallen wegens pijntjes. Voor Bruno Martins Indi en Dani de Wit komt het duel te vroeg. Na de 2-1 zege in de vorige ronde tegen Lazio is AZ in een mindere fase beland. Uit de laatste drie wedstrijden werd slechts één punt behaald. Toch lijken er voor de Alkmaarders voldoende kansen te liggen om zich bij de laatste vier te scharen. De laatste keer dat AZ erin slaagde de halve finale van een Europees toernooi te halen, was in 2005.

Opstelling Anderlecht: Verbruggen; Murillo, Debast, Vertonghen, N'Diaye; Diawara, Ashimeru, Refaelov; Dreyer, Slimani, Amuzu.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Van Brederode.