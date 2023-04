Ronaldo ziet wens uitkomen bij Al-Nassr met ontslag van trainer Garcia

Donderdag, 13 april 2023 om 16:49 • Jordi Tomasowa

Rudi Garcia is niet langer trainer van Al-Nassr, zo bevestigt de Saudische club donderdag via de officiële kanalen. Mindere resultaten liggen aan de basis van het ontslag van de Franse oefenmeester, al onderhield Cristiano Ronaldo ook geen gelukkige relatie met Garcia. De Kroaat Dinko Jelicic, de trainer van Al-Nassr Onder 19 neemt tijdelijk de honneurs waar.

Volgens Marca liggen de sportieve prestaties én de verstoorde relatie tussen Garcia en zijn spelers ten grondslag aan het ontslag van Garcia. De druppel voor Al-Nassr zou een confrontatie met zijn spelers in de kleedkamer zijn geweest. Ook Ronaldo deed zijn beklag bij de clubleiding. De Portugees hoopte naar verluidt op het ontslag van zijn trainer, hetgeen nu ook daadwerkelijk is gebeurd.

Garcia volgde in de zomer van 2022 Miguel Angel Russo op als trainer van Al-Nassr. Onder leiding van de de 59-jarige oefenmeester moest de club van Ronaldo de Saudische Super Cup aan ?Al-Ittihad laten. Afgelopen zondag leed Al-Nassr nog duur puntenverlies in de strijd om het kampioenschap. Door het 0-0 gelijkspel bij nummer elf Al-Feiha staat Al-Nassr nu drie punten achter koploper Al-Ittihad, met nog zeven wedstrijden te spelen.

Na afloop van het doelpuntloze gelijkspel tegen Al-Feiha was al duidelijk dat er grote frustraties waren. Ronaldo was witheet door de remise. Hij toonde zijn irritatie richting de tegenstander, die volgens hem veel te veel aan tijdrekken deed. “Jullie willen niet spelen”, beet hij de spelers van Al-Fayha toe alvorens hij boos de kleedkamer opzocht. Eerder in het duel was ook te zien hoe Ronaldo naar de spelers van de tegenpartij gebaarde om hun mond te houden.