Bayern München grijpt in en zet Sadio Mané na slaande ruzie uit selectie

Donderdag, 13 april 2023 om 16:03 • Jordi Tomasowa

Sadio Mané behoort niet tot de wedstrijdselectie van Bayern München voor het competitieduel met TSG Hoffenheim van zaterdagmiddag. De Senegalese aanvaller wordt voor één duel geschorst en krijgt tevens een boete. Mané zou ploeggenoot Leroy Sané dinsdag na afloop van de wedstrijd tussen Manchester City en Bayern München (3-0 verlies) volgens BILD een klap hebben uitgedeeld. Volgens de Duitse krant bloedde de mond van Sané en moesten de twee aanvallers uiteindelijk door ploeggenoten uit elkaar worden gehaald.

Mané stond donderdagmiddag nog gewoon op het trainingsveld van Bayern en leek de ruzie met Sané al te hebben bijgelegd. De koploper van de Bundesliga maakte vervolgens echter in een kort statement bekend dat de aanvaller tegen Hoffenheim niet tot de wedstrijdselectie behoort. De schorsing van Mané lijkt beperkt te blijven tot één duel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Al tijdens de kansloze wedstrijd van Bayern, dat met 3-0 verloor, was zichtbaar dat Mané en Sané het met elkaar aan de stok hadden. Na afloop van het duel escaleerde de ruzie, waarna Mané in de kleedkamer een klap uitdeelde op de mond van Sané. De Senegalees gaf de klap, omdat hij niet blij was met de manier waarop hij werd toegesproken tijdens het duel. Het specifieke moment in de wedstrijd waardoor Mané boos werd, vond plaats in minuut 83. Sané deed zijn beklag bij Mané, omdat laatstgenoemde de diepte in vertrok.

De Duitser wilde echter dat Mané naar de bal toe zou komen, zodat hij hem in zijn voeten kon aanspelen. Sané zou hem dat op boze toon duidelijk hebben gemaakt, waarna de situatie na afloop van de wedstrijd escaleerde. Van de twee begon alleen Sané in de basis, terwijl Mané bij een 1-0 stand in de 69ste minuut binnen de lijnen kwam.