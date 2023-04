Feyenoord begint met Bijlow onder de lat aan kraker tegen AS Roma

Donderdag, 13 april 2023 om 17:39 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:42

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor het Europa League-treffen met AS Roma bekendgemaakt. Justin Bijlow maakt zijn rentree onder de lat tijdens het heenduel met de Romeinen, waardoor Timon Wellenreuther op de bank begint. Verder keert ook Alireza Jahanbakhsh terug in de basiself. De wedstrijd begint om 18.45 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Bijlow keert na 74 dagen terug in het doel van Feyenoord. De verdediging wordt gecompleteerd door Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld zijn er ook geen verrassingen. Slot kiest voor het trio Mats Wieffer, Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski. In de voorhoede krijgt de herstelde Jahanbakhsh de voorkeur boven Igor Paixao. Santiago Giménez is de spits van dienst, terwijl Oussama Idrissi als linksbuiten fungeert.

Feyenoord kan niet beschikken over Quinten Timber, maar Bijlow is er na zijn polsbreuk wel weer bij. Feyenoord kent slechte herinneringen aan Roma, daar de Conference League-finale vorig seizoen werd verloren van de Romeinen (1-0). Trainer José Mourinho is de laatste jaren een plaaggeest gebleken voor Nederlandse teams. Namens Roma en Manchester United schakelde hij Ajax (tweemaal), Vitesse en dus Feyenoord uit. De laatste thuiswedstrijd van de Rotterdammers tegen Mourinho liep wél goed af: in 2016 bleek een treffer van Tonny Vilhena goed voor een 1-0 zege op United. Een jaar daarvoor bleek Roma in de tussenronde van de Europa League te sterk. Na de 1-1 in Rome werd er in De Kuip met 1-2 verloren.

Waar Feyenoord Champions League-voetbal voor het komende seizoen bijna niet meer kan mislopen, is dat voor Roma anders. I Giallorossi staan momenteel derde in de Serie A, maar worden vooral gekenmerkt door wisselvalligheid. Wel werden de laatste twee duels in winst omgezet. Tegenvaller voor Mourinho is het ontbreken van Ola Solbakken, die tijdens het met 0-1 gewonnen duel met Torino uitviel met een zware schouderblessure. Ook Rick Karsdorp is voorlopig uit de roulatie na een knieoperatie. Een andere ex-Feyenoorder, Georginio Wijnaldum, is er wel bij. De middenvelder staat sinds zijn rentree steevast in de basis en was onlangs nog van grote waarde met de openingstreffer tegen Sampdoria (3-0).

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kökçü; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi

Opstelling AS Roma: Rui Patrício; Smalling, Mancini, Ibañez, Zalewski; Matic, Cristante, Pellegrini; Spinazzola, Dybala, Abraham