James Rodriguez ziet opnieuw contract verscheurd worden en is transfervrij

Donderdag, 13 april 2023 om 14:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:03

James Rodriguez is weer transfervrij. De 31-jarige aanvallende middenvelder ziet zijn avontuur in Griekenland na zeven maanden tot een einde komen. In goed overleg met Olympiakos is zijn contract verscheurd. Het is het zoveelste teleurstellende dienstverband voor Rodriguez, die in september vorig jaar ook voortijdig vertrok bij het Qatarese Al-Rayyan.

“Olympiakos en James Rodriguez hebben besloten hun samenwerking te beëindigen”, schrijft de club op sociale media. “James zal altijd onderdeel blijven van onze club en lid van de roodwitte familie. We willen hem bedanken voor zijn diensten en wensen hem het beste voor de toekomst.” In totaal kwam de Colombiaan in twintig competitieduels tot vijf doelpunten voor Olympiakos.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na LaLiga, de Portugese Primeira Liga, de Premier League, Bundesliga, Ligue 1, de Argentijnse Primera División en de Qatarese Stars League, voegde de Colombiaan afgelopen zomer met zijn transfer naar Olympiakos nog een competitie toe aan zijn rijke cv. Het is niet voor het eerst dat het contract van Rodriguez vroegtijdig wordt beëindigd. Het Qatarese Al-Rayyan verscheurde in september vorig jaar ook al de verbintenis van de creatieveling.

In 2009 werd Rodríguez met zeventien jaar de jongste buitenlander die een doelpunt maakte in Argentinië, dat was namens Banfield. Niet lang daarna, in juli 2010, vertrok hij naar FC Porto dat 5,1 miljoen euro voor hem neertelde. In 2013 klopte AS Monaco op de deur en de Monegasken betaalden maar liefst 45 miljoen voor hem. De voormalige Gouden Schoen-winnaar van het WK 2014 beleefde zijn meest productieve periodes bij Real Madrid en FC Porto. Voor de Koninklijke speelde hij 125 wedstrijden en kwam hij tot 37 treffers en 42 assists.

In zijn tijd bij de Portugezen noteerde hij 32 goals en was hij 42 keer de succesvolle aangever. Zijn speeltijd en productiviteit werden de laatste jaren echter steeds minder. De periodes bij Bayern München als Everton waren niet bijster succesvol en dat leidde tot een verrassende transfers naar Al-Rayyan en Olympiakos. Nu is hij dus weer transfervrij.