Nederland presteert het onmogelijke: twee Champions League-tickets binnen

Donderdag, 13 april 2023 om 23:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:09

Nederland heeft zich donderdagavond verzekerd van een tweede Champions League-ticket. Door de nederlaag van Sporting Portugal op bezoek bij Juventus (1-0) en de winst van Feyenoord tegen AS Roma (1-0) is de zesde plek op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA officieel een feit. De nederlaag van AZ tegen Anderlecht (2-0) deert Nederland in coëfficiëntenopzicht niet. De nummers één en twee van de Eredivisie gaan in het seizoen 2024/25 rechtstreeks de groepsfase van het miljardenbal in. De nummer drie krijgt toegang tot de derde voorronde van het toernooi.

De zesde plek op de coëfficiëntenranglijst was al enige tijd in het bezit van Nederland. In theorie kon Portugal er echter nog overheen. De Portugezen hebben nog twee ijzers in het vuur dit Europese seizoen. Het Benfica van Roger Schmidt was afgelopen dinsdag niet opgewassen tegen Internazionale (2-0) en dreigt uitgeschakeld te worden in de kwartfinale van de Champions League. De andere Portugese inbreng, Sporting Portugal, ging donderdag ten onder tegen Juventus in de kwartfinale van de Europa League.

De zesde plek op de coëfficiëntenranglijst kan Nederland daarmee niet meer worden afgenomen. De meeste punten zijn te danken aan de prestaties van Feyenoord in het afgelopen Conference League-seizoen. De ploeg van trainer Arne Slot reikte tot de finale, waarin AS Roma met 1-0 te sterk bleek. De Rotterdammers bezorgden Nederland met hun succesvolle campagne liefst 24 punten, twee meer dan Ajax. Naast de twee rechtstreekse Champions League-tickets, plaatst de nummer drie van de Eredivisie zich voortaan voor de derde voorronde van het grootste Europese clubtoernooi.

Portugal kan na donderdag namelijk nog maximaal twintig coëfficiëntenpunten verzamelen. De Zuid-Europeanen begonnen met zes Europese deelnemers aan het seizoen, waarvan er dus nog twee over zijn. Nederland begon met vijf clubs in Europa, waardoor het meer coëfficiëntenpunten verzamelt per overwinning (0,4). De rekensom van Portugal ziet er door de zes deelnemers anders uit. Het land schrijft bij een zege 0,33 punt bij. Mocht Nederland ook Frankrijk nog voorbijgaan op de ranglijst, wat niet aannemelijk is, dan wacht zelfs een derde Champions League-ticket.

De laatste keer dat twee Nederlandse clubs actief waren in de groepsfase van de Champions League was in 2018. Voor het moment waarop drie Nederlandse clubs actief waren op het meest prominente podium moeten we twintig jaar terug, in het seizoen 2002/03. Ajax, PSV én Feyenoord wisten zich destijds te plaatsen. Ook dit seizoen zal de strijd om de bovenste drie plekken om deze clubs gaan. Feyenoord voert de ranglijst momenteel aan, gevolgd door Ajax en PSV. AZ staat met een achterstand van vijf punten op plek vier. De Alkmaarders zijn nog niet kansloos, maar. hebben wel een klein wonder nodig.