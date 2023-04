Arsenal wil Jorginho herenigen en mikt op wereldkampioen van Chelsea

Donderdag, 13 april 2023 om 13:01 • Bart DHanis • Laatste update: 13:01

N’Golo Kanté kan komende zomer een transfervrije overstap maken naar Arsenal, zo meldt Le Parisien. De Noord-Londense club onderzoekt de mogelijkheden om de 32-jarige middenvelder naar het Emirates Stadium te halen. De Fransman loopt over enkele maanden uit zijn contract bij Chelsea en kan dus kiezen voor een avontuur in een andere Londense wijk. Eerder dit seizoen maakte voormalig Chelsea-ploeggenoot Jorginho al de overstap van The Blues naar The Gunners.

Volgens het Franse dagblad zou Kanté het liefst in Londen blijven wonen, omdat hij het daar gewend is. Naar verluidt zag de tweevoudig Premier League-winnaar vanwege Antonio Conte een overstap naar Tottenham Hotspur wel zitten. Kanté speelde tussen 2016 en 2018 al twee seizoenen onder Conte. De Italiaanse oefenmeester werd echter een aantal weken terug ontslagen door zijn werkgever.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nu spelen onder Conte geen optie meer is, zou Kanté zijn contract bij Chelsea het liefst met twee verlengen, voor hij voor een lucratief avontuur naar het Midden-Oosten vertrekt. Mocht de contractverlenging bij Chelsea niet doorgaan, kan Kanté zijn voormalig teamgenoot Jorginho achterna. De middenvelder verkaste afgelopen winter voor iets meer dan elf miljoen euro naar Arsenal en speelde tot dusver negen duels onder Arsenal-manager Mikel Arteta.

Kanté kwakkelt dit seizoen met blessures, waardoor hij pas vijf keer in actie kwam voor Chelsea. In deze vijf wedstrijden stond vier keer een andere manager aan de lijn. In het begin van het seizoen stond Thomas Tuchel aan het roer, waarna Kanté eerder deze maand zijn rentree maakte onder Graham Potter. In de thuiswedstrijd tegen Liverpool zwaaide interim-manager Bruno Saltor de scepter en afgelopen woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid was Frank Lampard de Chelsea-manager.