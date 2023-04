Veldmate legt vinger op de zere plek: ‘Daardoor heeft Ajax problemen gekend’

Donderdag, 13 april 2023 om 12:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:34

Henk Veldmate heeft bij RTV Noord gereageerd op zijn overstap van Ajax naar FC Groningen. De meesterscout laat de Amsterdammers na zeven jaar achter zich voor de club waar hij in het verleden ook al 33 jaar werkzaam was. Veldmate beschikte bij Ajax over een aflopend contract. Ondanks dat hij het goed naar zijn zin had in de hoofdstad, vindt hij het de hoogste tijd om terug te keren bij de Trots van het Noorden.

Veldmate is iemand die zelden in de publiciteit verscheen gedurende zijn tijd bij Ajax. Slechts sporadisch liet hij zich vastleggen op de gevoelige plaat. De scout werkt liever vanuit de luwte. "Ik ben iemand die op de achtergrond wil blijven, dus heel veel mensen kennen mij ook niet. Ik ben bij Champions League-wedstrijden van Ajax geweest, waar niemand mij herkende. Dat voelde goed", aldus een bescheiden Veldmate.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 66-jarige voormalig voetballer droeg bij Ajax onder meer bij aan het aantrekken van Davison Sánchez, Lisandro Martínez, Edson Álvarez, Antony en Mohammed Kudus, maar zag de club het afgelopen jaar flink worden gerenoveerd. "Als er een paar technisch directeuren, twee trainers en een half basiselftal vertrekken, dan is dat te veel van het goede. Daardoor heeft Ajax ook de nodige problemen gekend..."

In Groningen keert Veldmate terug op het oude nest. "Ik heb nog voldoende energie en voel mij nog fit. Dat ik dat kan doen bij de club waar ik een hele geschiedenis heb, is mooi", blikt hij alvast vooruit. "Het is zorgelijk waar de club nu staat. Het is ook een beetje onwerkelijk, maar je kunt je ogen niet sluiten voor de realiteit. Het is zoals het is, dus we gaan ons nu voorbereiden op twee scenario's, want je moet er rekening mee houden dat je degradeert."