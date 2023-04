Kylian Mbappé voert charmeoffensief om landgenoot naar PSG te lokken

Donderdag, 13 april 2023 om 11:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:08

Kylian Mbappé gaat een serieuze poging wagen om Randal Kolo Muani naar Paris Saint-Germain te lokken, schrijft BILD. De twee kennen elkaar van de Franse nationale ploeg, maar als het aan de 24-jarige sterspeler ligt wordt de samenwerking uitgebreid naar het clubvoetbal. Kolo Muani beschikt bij Eintracht Frankfurt echter over een langdurig contract en is bij meerdere Europese topclubs op de radar verschenen.

Dat Mbappé een zwak heeft voor Kolo Muani heeft hij nooit onder stoelen of banken geschoven. "Hij biedt ons team verschillende mogelijkheden in meerdere spelopvattingen", zei de aanvaller onlangs over zijn landgenoot. "Hij kan als aanspeelpunt fungeren, maar is ook bruikbaar voor de counter. Hij is een technisch complete spits met veel energie." De woorden moeten worden omgezet in daden, daar Mbappé zich er hard voor gaat maken om de spits naar Parijs te halen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kolo Muani was dit seizoen al goed voor negentien doelpunten en maakte vorige week dinsdag nog twee treffers in het met 2-0 gewonnen bekerduel met 1. FC Union Berlin. Ook is de spits van Eintracht Frankfurt, die daar nog tot medio 2027 onder contract staat, de laatste wedstrijden verzekerd van een basisplaats bij Frankrijk. Afgelopen zomer maakte hij transfervrij de overstap van FC Nantes. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op 65 miljoen euro.

Mbappé is niet de enige die de verrichtingen van zijn landgenoot nauwlettend in de gaten houdt. Ook Bayern München en Manchester United volgen de Fransman. Bij de Duitse recordkampioen is men al enige tijd op zoek naar een nieuwe targetman sinds het vertrek van Robert Lewandowski, terwijl Erik ten Hag met Wout Weghorst slechts over een noodoplossing beschikt. Het is de vraag hoe hoog Frankfurt in de boom gaat zitten voor Kolo Muani.