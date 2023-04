drie Premier League-clubs vechten om Gravenberch

Wilfried Zaha heeft over belangstelling niet te klagen. De spits van Crystal Palace, die komende zomer uit zijn contract loopt, kan naar Arsenal, Bayern München, AS Monaco en Borussia Dortmund. (Foot Mercato)

Al-Nassr mikt op een hereniging tussen José Mourinho en Cristiano Ronaldo. De Portugese oefenmeester moet Rudi García opvolgen en kan honderd miljoen euro verdienen in twee seizoenen. (AS)