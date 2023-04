‘Ik heb na die wedstrijd echt een afkeer tegen Mourinho en AS Roma gekregen’

Feyenoord neemt het donderdagavond in de kwartfinale van de Europa League op tegen AS Roma. Vorig seizoen waren de Italianen onder leiding van José Mourinho de tegenstander van Feyenoord in de finale van de Conference League. Die wedstrijd werd door Feyenoord met 1-0 verloren. Bryan Linssen, invaller in die wedstrijd, geeft in gesprek met Voetbal International te kennen ‘een afkeer te hebben gekregen’ tegen AS Roma en de Portugese oefenmeester. “Nu ben ik ook wel gewoon een hele slechte verliezer, hoor.”

Linssen speelt momenteel voor het Japanse Urawa Red Diamonds. Ondanks het tijdsverschil van zeven uur, kijkt hij naar iedere wedstrijd van de Rotterdammers. Ook donderdag, wanneer Feyenoord het opneemt tegen AS Roma, zal de wekker van Linssen midden in de nacht afgaan. “Het moet revanche worden voor alle spelers die zijn vertrokken. Ik wil dat ze doorgaan en de finale halen. Ook voor ons. AS Roma heeft er met Paulo Dybala en Georginio Wijnaldum goede spelers bijgekregen, maar Feyenoord heeft De Kuip.”

Linssen koestert bijna een jaar na de Conference League-finale nog steeds wrok jegens Mourinho. “Ik heb echt een afkeer gekregen tegen hem en tegen AS Roma. We kwamen 0-1 achter en alles werd door hen uit de kast gehaald om die wedstrijd over de streep te trekken. Ik ergerde me op een gegeven moment zelfs als een van die Roma-spelers op een kauwgompje kauwde. Al moet ik toegeven dat ik gewoon een hele slechte verliezer ben, hoor.”

Arne Slot

Het succes van Feyenoord is volgens Linssen voor het overgrote deel te danken aan de komst van trainer Arne Slot. “Hij is een fantastische gozer. Hij is zowel over voetbal als over het leven communicatief ijzersterk. Zijn besprekingen zijn ongekend goed. Het gaat bij hem over de tactiek, maar hij speelt ook in op het gevoel. Na de wedstrijdbespreking voelde ik me nooit minder dan de tegenstander. Hij is zo doordacht, zo slim. Hij maakt van voetbal een simpel spelletje.”

Linssen doet in het interview niet geheimzinnig over wat de tactiek van Slot precies inhoudt. "Ren-je-rot tot je de bal terug hebt", noemt de voormalig aanvaller van onder meer VVV-Venlo en Heracles Almelo het strijdplan. “Het doel was om na balverlies als een idioot op de bal te verdedigen. Geen lage zones of de tegenstander opwachten. Hoge pressing, altijd en overal. Binnen de opdracht waren de afspraken heel duidelijk.”