Labyad noemt twee clubs die hij afwees: ‘Waren financieel veel interessanter’

Donderdag, 13 april 2023 om 10:58 • Bart DHanis • Laatste update: 11:00

Zakaria Labyad heeft afgelopen transferperiode een aantal aanbiedingen van buitenlandse clubs afgeslagen om een contract te tekenen bij zijn ‘oude liefde’ FC Utrecht, zo heeft hij laten optekenen in een interview met Voetbal International. De middenvelder annex aanvaller heeft naar eigen zeggen wel de ambitie om ooit nog in het buitenland te spelen, maar wil eerst Utrecht omhoog helpen. Ook vertelt Labyad in het interview over de samenwerking met Erik ten Hag.

Afgelopen winter tekende Labyad een contract dat hem tot 2024 aan de Domstedelingen verbindt. Labyad, die in 2017 en 2018 ook al in De Galgenwaard speelde, kon tevens rekenen op buitenlandse interesse. Italiaanse clubs Cremonese en Hellas Verona wilden de geboren Utrechter graag inlijven. “Financieel gezien waren die clubs veel interessanter, maar het is mij nooit om het geld gegaan. Het gaat mij om de mensen, de club en de ambities. Ik ben pas dertig, in het buitenland is dat niet oud. Ik ben ambitieus en wil ooit nog een mooie stap maken.”

De geboren Utrechter scheurde in april van 2022 zijn voorste kruisband af. Zijn contract bij Ajax liep dat jaar af, waardoor hij afgelopen zomer zonder club kwam te zitten. Toen hij in november klaar was om de groepstraining te hervatten, vroeg hij Jordy Zuidam, technisch directeur bij Utrecht, of hij mocht meetrainen. “Hij twijfelde geen seconde. De afspraak was dat ik vrijblijvend zou komen trainen. Toch werden er al snel grapjes gemaakt. Zo zei Zuidam dat ik aan het einde van het seizoen de winnende voor Utrecht ging maken in de play-offs.”

Erik ten Hag

In 2018 werd Labyad door Ten Hag meegenomen naar Ajax. Hij kwam in de hoofdstad echter tot slechts 54 optredens in vier seizoenen. Toch heeft de aanvallende middenvelder er wel enorm van genoten. “Ajax hoorde in dat eerste seizoen tot de beste vier clubs van Europa. We wonnen praktisch alles. Elke training was een feestje. Voor ik naar Ajax ging, was ik al tactisch goed onderlegd, maar nu nog veel meer.” Vooral het samenwerken met Ten Hag maakte veel indruk op Labyad.

“Hij is een fenomeen. Zijn wedstrijdbesprekingen duurden soms wel wel een uur. Vooral in de grote wedstrijden zit hij zo diep in de details. Alles wat hij zei klopte gewoon. Hij kon voorspellen wat een tegenstander zou gaan doen. Hij denkt drie stappen vooruit.” Labyad geeft zelfs een voorbeeld om zijn betoog nog meer kracht bij te zetten. “Voor de uitwedstrijd tegen Juventus (1-2 winst) zei hij tegen de cornernemers dat ze de bal precies op een bepaalde plek moesten neerleggen, en dat Matthijs de Ligt er dan zo tegenaan zou lopen.” Het voorspelde scenario kwam uit en Ajax bereikte dat jaar de halve finale van de Champions League.