Koning Willem-Alexander onthult favoriete club in Nederland: ‘Dankzij hem’

Donderdag, 13 april 2023 om 10:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:39

Willem-Alexander heeft een voorliefde voor Ajax, zo heeft hij verteld bij Door de ogen van de koning. In de podcastserie, die hij samen maakt met Edwin Evers, gaat de koning dieper in op hoe zijn sympathie voor de Amsterdamse club vorm heeft gekregen. Zo had hij in 1982, voorafgaand aan een wedstrijd van Ajax, een ontmoeting met Johan Cruijff. De inmiddels overleden voetballegende maakte dusdanig veel indruk op de vorst dat hij op slag verliefd werd.

Ter gelegenheid van zijn tienjarig Koningschap spreekt Koning Willem-Alexander in tien podcastafleveringen met voormalig radiomaker Evers over zijn werk als 'baas' van het land. Ook komt in een van de afleveringen het onderwerp voetbal aan bod. "Ik moet op alle vlakken neutraal zijn, behalve bij voetbal", vertelt Willem-Alexander. "Ik durf het gewoon aan en dat is dankzij Johan Cruijff." De twee ontmoetten elkaar in 1982 tijdens een wedstrijd van Ajax.

Willem-Alexander noemt grote voetballers 'de beste ambassadeurs van een land'. Waar Cruijff die status heeft in Nederland, gaat in Argentinië, het geboorteland van Koningin Máxima, alle aandacht uit naar Lionel Messi. Willem-Alexander had de eer om de sterspeler van Paris Saint-Germain in 2005 te huldigen toen hij in Nederland het jeugd-WK won met Argentinië. "Later was ik in Kenia, aan de kust, toen een klein jochie tegen mij zei: ‘Ik ken jou’. ‘Waarvan dan?’, vroeg ik. ‘Jij hebt een beker aan Messi uitgereikt’.’"

Tijdens het WK in Qatar gingen de felicitaties opnieuw naar Argentinië, toen Messi de ultieme kroon op zijn loopbaan zette met de wereldtitel. In Paleis Huis ten Bosch leidde dat tot feestelijke taferelen. "We hebben daar voor ons huwelijk al afspraken over gemaakt: mijn vrouw is nu de koningin van Nederland, dus ze is voor Nederland", aldus Willem-Alexander. "Maar daar heb ik tegenover gesteld dat als Argentinië niet tegen Nederland speelt, ik ook voor Argentinië juich."