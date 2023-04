John de Wolf vertolkt hoofdrol in zalige matchday video van Feyenoord

Donderdag, 13 april 2023 om 09:49 • Laatste update: 09:50

In Rotterdam en omstreken wordt iedereen warm gemaakt voor de kwartfinale van de Europa League tussen Feyenoord en AS Roma. De ploeg van trainer Arne Slot neemt het donderdagavond (aftrap 18.45 uur) in de eigen Kuip op tegen de tegenstander van de afgelopen Conference League-finale. Om iedereen alvast in de stemming te krijgen heeft het mediateam de handen uit de mouwen gestoken. De hoofdrol is weggelegd voor John de Wolf, assistent-trainer en boegbeeld van de club.