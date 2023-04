Tuchel sluit eerste zomerdeal en haalt serieuze concurrent voor Gravenberch

Donderdag, 13 april 2023 om 09:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:27

Bayern München staat op het punt om Konrad Laimer te contracteren, schrijft BILD. De middenvelder van RB Leipzig, die transfervrij overkomt, is de eerste zomeraanwinst en gaat spoedig een contract tekenen tot medio 2027. Laimer was het oogappeltje van de inmiddels ontslagen Julian Nagelsmann. Het vertrek van de innovatieve Duitser heeft er echter niet toe geleid dat de interesse in de Oostenrijker is gaan liggen.

De mondelinge deal tussen Laimer en Bayern werd enige tijd geleden al gesloten, verzekerde transfermarktspecialist Fabrizio Romano onlangs. Alleen de formaliteiten konden een definitieve overstap naar der Rekordmeister nog in de weg staan, maar ook aan die onzekerheid is nu een einde gekomen. Bayern troeft onder meer Chelsea en Liverpool af. Laimer wilde zelf graag herenigd worden met Nagelsmann, maar zag zijn ex-trainer van Leipzig vorige maand ontslagen worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij die Roten Bullen probeerden ze Laimer in de winterstop nog op andere gedachten te brengen. Sportief directeur Max Eberl had toen echter al weinig hoop op succes. "Hij is hier nu 5,5 jaar. Hij kan een boegbeeld worden van de club. Dat zal ik hem ook zeggen", aldus Eberl, die meteen een kanttekening plaatste. "Hij weet ook hoe goed hij is en wat de markt momenteel geeft. Die kans is dan ook erg klein - ik zal het toch proberen, maar ik kan niets beloven."

De komst van Laimer heeft directe gevolgen voor Ryan Gravenberch, die sinds afgelopen zomer het shirt van Bayern draagt. De concurrentie op het middenveld van de Duitse recordkampioen is al moordend en met Laimer lijkt de kans op speeltijd voor Gravenberch komend seizoen verder af te nemen. Laimer kwam in het huidige seizoen overigens pas veertien Bundesliga-duels in actie, daar hij half september een enkelblessure opliep.