John van den Heuvel keert zich tot Johan Derksen: ‘Moet nu wat gebeuren’

Donderdag, 13 april 2023 om 08:42 • Laatste update: 08:44

John van den Heuvel heeft in De Telegraaf zijn licht laten schijnen op het toenemende supportersgeweld in Nederland. De misdaadjournalist zag het, naast de gebeurtenissen in De Kuip en Spakenburg, afgelopen week ook misgaan in Eindhoven. Supporters van PEC Zwolle vielen daar een groep spelende kinderen aan, terwijl voorafgaand aan PSV - Excelsior een pand van het COC werd belaagd waar op dat moment een jongerenbijeenkomst plaatsvond.

Het toenemende supportersgeweld houdt ook Van den Heuvel bezig. "De KNVB – met de clubs verantwoordelijk voor de veiligheid in de stadions – blinkt slechts uit in besluiteloosheid en pappen en nathouden", stelt de misdaadjournalist in bovengenoemde krant. "De gepresenteerde maatregelen zijn ondoordacht en zinloos. Wapperen met stadionverboden, zoals nu gebeurt, heeft geen enkel effect zolang die sancties niet worden nageleefd. Een stadionverbod voor één club is al amper te handhaven, laat staan het controleren van de bezoekers van alle Ere- en Eerste Divisie-clubs."

Van den Heuvel vindt dat het tijd wordt voor duidelijke acties. "Er moet nu wat gebeuren, in eerste instantie de teneur aan talkshowtafels en in voetbalprogramma’s", gaat de journalist verder. "Bobo’s en ’kenners’ buitelen over elkaar heen om hun afkeer te betuigen maar veel verder dan dat gaat het niet. Sterker, na een paar dagen zijn alweer tegengeluiden te horen; Het valt allemaal wel mee. Zo’n aansteker tegen je hoofd stelt toch niets voor en over kwetsende spreekkoren moet je als voetballer niet zeuren. Het hoort er allemaal bij."

Van den Heuvel richt zich daarmee onder meer tot Johan Derksen, die het incident rond Davy Klaassen bagatelliseerde bij Vandaag Inside. "John de Wolf had om de haverklap een open wenkbrauw, en dan kwam hij met verband om zijn hoofd. En nu heeft Klaassen zo'n klein sneetje waar een druppeltje bloed uit komt, en dan wordt er theater gemaakt en gaat iedereen van het veld. Daar had hij toch gewoon mee door kunnen spelen? Het wordt allemaal gedramatiseerd. Er zijn veel ergere dingen dan dat", zei Derksen vorige week.

Volgens Van den Heuvel kan een stadionverbod in combinatie met andere straffen wel degelijk effect sorteren. "Stadionverboden zijn veel makkelijker te handhaven met behulp van gezichtsherkennende camera’s en een identificatieplicht bij het betreden van een stadion", stelt hij. "Dat hoeft in eerste instantie niet direct voor een heel stadion te gelden maar vooral voor de vakken waar probleemsupporters zich ophouden. Een andere, bijkomende maatregel voorkomt ook ergernis. Verbied supporters glazen bier of andere drank mee het vak in te nemen. Het stelselmatig bekogelen is vernederend en werkt agressie in de hand."