Jan Mulder maakt zich ernstig zorgen: ‘Ik herken mijn club niet meer’

Donderdag, 13 april 2023 om 08:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:44

AZ neemt het donderdagavond in de kwartfinale van de Conference League op tegen Anderlecht. De gevallen Belgische topclub gaat sportief gezien door een diep dal, getuige ook de negende plek in de Pro League. Jan Mulder ziet de malaise bij zijn voormalig werkgever met lede ogen aan. De oud-profvoetballer, die tussen 1965 en 1972 in het paars speelde, uit in gesprek met de NOS zijn bezorgdheid.

De sportieve crisis van Anderlecht is niet van vandaag of gisteren. De topclub van weleer gaat al enkele jaren door een diep dal. Mulder is van mening dat de naam van de club te grabbel is gegooid. "De elegantie is er vanaf. Al dat gedoe bezoedelt mijn verleden. Goed, ik ben Anderlecht niet, maar als ik met een clubicoon als Paul Van Himst spreek, proef ik dat ook bij hem. Kijk naar Duitsland, waar grote namen als Kaiserslautern en HSV in de vergetelheid zijn geraakt. Als Anderlecht niet oppast, gaat het ook die kant op."

Mulder probeert de vinger op de zere plek te leggen. "Wat is daar in hemelsnaam gebeurd?", vraagt de voormalig Ajacied zich af. "Dubieuze makelaars, dubieuze praktijken, schulden en oud-topman Herman van Holsbeeck die samen met een aantal anderen wordt vervolgd, omdat ze de nieuwe eigenaar te veel zouden hebben laten betalen. Als ik mijn vrienden en omstanders beluister, valt het allemaal nauwelijks te begrijpen. Vroeger wilden jongetjes bij Anderlecht voetballen. Dat verlangen neemt snel af. Ik herken mijn club niet meer."

Voor AZ liggen er voldoende kansen in het tweeluik in de Conference League, meent Mulder. Anderlecht wist weliswaar in zijn laatste zes wedstrijden ongeslagen te blijven, de club wordt dit seizoen vooral gekenmerkt door wisselvalligheid. In de competitie bedraagt de achterstand op koploper KRC Genk liefst 25 punten. "AZ is de laatste weken niet zo best, maar de club wordt goed geleid, zowel technisch als sportief. Ze spelen mooi, aanvallend voetbal", prijst Mulder de organisatie van de Alkmaarders.