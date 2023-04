Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot houdt kaarten niet tegen de borst

Donderdag, 13 april 2023 om 07:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:19

Feyenoord neemt het donderdagavond in de kwartfinale van de Europa League op tegen AS Roma, een herhaling van de Conference League-finale van vorig jaar. De Rotterdammers zijn dus gewaarschuwd. Arne Slot kan beschikken over een nagenoeg fitte selectie, wat betekent dat ook Justin Bijlow weer van de partij is. Hij keert zeer waarschijnlijk terug onder de lat ten koste van Timon Wellenreuter. Bij AS Roma verschijnt Georginio Wijnaldum aan de aftrap. Hij keert terug bij zijn voormalig werkgever.

Feyenoord weet wat het te wachten staat, als donderdagavond om 18.45 uur het eerst fluitsignaal klinkt in De Kuip. Elf maanden geleden ging de ploeg van Slot met 1-0 ten onder en liep het in de bekende val van prijzenpakker José Mourinho. "Knap is dat hij van topspelers gedaan krijgt dat ze volledig in dienst van de organisatie van het elftal spelen", sprak Slot woensdag zijn bewondering uit voor zijn Portugese collega. "In de Conference League-finale zag ik spelers op een manier verdedigen, schoten op een bewuste manier blokken; dat is ook de verantwoordelijkheid van Mourinho."

De Feyenoord-trainer verwacht opnieuw een taaie tegenstander. "AS Roma is er niet slechter op geworden en heeft nog meer individuele kwaliteiten in de ploeg", duidt hij onder meer op de komst van Paulo Dybala en Georginio Wijnaldum. "Een nipte overwinning zou een goed resultaat zijn. Want ze verliezen niet veel wedstrijden en anders is het bijna normaal als ze de volgende winnen. Ja, ik ben benieuwd hoe mijn ploeg zich houdt tegen een tegenstander van het formaat van AS Roma, maar dat geldt eigenlijk voor iedere tegenstander."

Slot voert vermoedelijk twee wijzigingen door in zijn basisopstelling ten opzichte van de met 5-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk. Onder de lat neemt Bijlow dus weer de plek in van Wellenreuther. "Justin zit weer bij de selectie. Hij heeft al twee weken met zijn handen getraind en is iemand die snel op niveau kan zijn. Als hij topfit is, dan is Justin onze eerste keeper, dat is bij iedereen bekend. Dat het toen misging in de finale, want we verloren van AS Roma in Tirana, had niets te maken met het spel van Justin”, aldus Slot.

De verdediging wordt (van rechts naar links) gevormd door Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, David Hancko en Quilindschy Hartman. Het middenrif bestaat uit Sebastian Szymanski, Mats Wieffer en Orkun Kökçü. Quinten Timber is de enige afwezige in de selectie bij Feyenoord. Hij is nog herstellende van een knieblessure. Voorin neemt Alireza Jahanbakhsh de plek in van Igor Paixão. De Braziliaan was tegen RKC nog twee keer trefzeker, maar verhuist nu dus weer naar de bank. Oussama Idrissi en Santiago Giménez completeren de voorhoede.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Szymanski, Wieffer, Kökçü; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi.