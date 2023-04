Courtois wil eigen beelden zien: ‘Een beperking bij velen, maar mijn kwaliteit’

Thibaut Courtois is zeer tevreden met zijn inbreng woensdagavond in de kwartfinale van de Champions League tegen Chelsea. Real Madrid won, mede dankzij meerdere uitstekende reddingen van de Belgische doelman, met 2-0. Na afloop sprak Courtois zijn tevredenheid uit over met name een cruciale ingreep vlak na de 1-0 van Karim Benzema. "Een heel belangrijk moment", aldus Courtois bij de UEFA.

Chelsea kwam in de 23ste minuut heel dicht bij de gelijkmaker, maar een katachtige reflex van Courtois voorkwam dat. "Ik weet niet zeker of het Raheem Sterling was of toch Éder Militão met het laatste zetje, maar ik denk dat mijn focus goed was op dat moment", vertelt de goalie. "Ik reageerde heel snel. Een lengte van twee meter helpt je natuurlijk om bij de bal te kunnen. Het beperkt bij velen de snelheid van reageren, maar dit is juist een van mijn kwaliteiten. Ik was er heel blij mee, omdat ik wist dat het een belangrijk moment was." Courtois vroeg in de rust om de beelden van het moment. "Ik heb hem even teruggekeken."

Chelsea maakte weinig indruk, maar Courtois benoemt toch de positieve punten van zijn voormalige werkgever. "Ze stonden goed in hun 5-3-2-formatie. Na de rode kaart (van Ben Chilwell, red.) moesten ze meer verdedigen, wat logisch is en wat ze ook deden. Ondanks dat kwamen ze er bij momenten toch nog heel gevaarlijk uit. Op het laatst hadden ze zomaar nog kunnen scoren en een heel belangrijk doelpunt kunnen meenemen." Invaller Mason Mount kon de bal in het strafschopgebied controleren, maar stuitte op een noodingreep van Antonio Rüdiger.

Real Madrid leek in de eindfase niet alles op een grotere score te zetten. "Ik hoop dat we bij de return geen spijt krijgen dat we niet een derde of zelfs vierde doelpunt hebben gemaakt", zegt Courtois. "Het zal daar zwaar worden, het is niet klaar. We zullen voor de winst gaan, maar dat moet je altijd doen. We hebben een goede kans om door te gaan."