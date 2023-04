Wesley Sneijder ziet ‘140 miljoen euro aan kapitaalvernietiging’ bij Chelsea

Woensdag, 12 april 2023 om 23:26 • Wessel Antes • Laatste update: 23:35

Marc Cucurella en Wesley Fofana moeten het ontgelden tijdens de nabeschouwing van het duel tussen Real Madrid en Chelsea (2-0) op RTL 7. Analisten Theo Janssen, Wesley Sneijder en Jan Boskamp zijn allesbehalve te spreken over de verdedigers van the Blues. Sneijder noemt de aankoop van Cucurella en Fofana zelfs ‘140 miljoen euro’ aan kapitaalvernietiging.

Waar de rode kaart voor Ben Chilwell nog met ‘ongelukkig’ wordt afgedaan, wordt met name Cucurella gefileerd. “Die Cucurella, die verdedigt echt als een patatje”, merkt Boskamp op. “Ongelofelijk. Misschien speelt hij dan niet op zijn favoriete positie, maar hij weet gewoon niet wat hij moet doen en dat was regelmatig zo. Hij weet niet wanneer hij moet doordekken.” Presentator Humberto Tan merkt op dat Cucurella, met zijn transfer vanaf Brighton & Hove Albion, Chelsea maar liefst zestig miljoen euro heeft gekost. “Dat valt mee toch?”, reageert Sneijder cynisch, waarna Janssen een serieus oordeel velt.

“Het is gewoon een simpel backie, een linksback die een zijlijn nodig heeft”, aldus de voormalig middenvelder van FC Twente en Ajax. “Nu zag je dat het een vleugelverdediger is die in het centrum terechtkomt en dan is hij het kwijt.” Sneijder haakt in. “Maar Theo, wie trekt zo’n jongen dan aan? Zo lopen er nog een paar. Die Fofana ook. Tachtig miljoen! Dat is dus 140 miljoen euro aan kapitaalvernietiging. Misschien is de druk te hoog nu ze bij een grote club spelen. Dat kan ook hè?”

Chelsea lijkt tijdens de return op Stamford Bridge voor een onmogelijke klus te staan. Het winnen van de Champions League is voor de Londenaren de enige manier om nog Europees voetbal veilig te stellen, maar Real begint in Engeland dus met een 0-2 voorsprong over twee duels. The Blues zullen het tijdens de return ook nog eens moeten doen zonder Chilwell, die na zijn rode kaart woensdagavond geschorst zal zijn. Daardoor zal interim-manager Frank Lampard vermoedelijk opnieuw een beroep doen op de hevig bekritiseerde Cucurella.