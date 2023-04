Milan overleeft openingsfase en zet eerste stap richting tweeluik met Inter

Woensdag, 12 april 2023 om 22:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:19

AC Milan heeft een goede stap gezet richting de halve finale van de Champions League. De ploeg van trainer Stefano Pioli won met 1-0 van Napoli dankzij een treffer van Ismaël Bennacer. Napoli was een groot gedeelte van de eerste helft de betere partij, maar liet na te scoren en kreeg de deksel op de neus na een vlijmscherpe counter van de Milanezen. André-Frank Zambo Anguissa pakte twintig minuten voor tijd zijn tweede gele kaart en is er daarom tijdens de return op 18 april niet bij. Ook Kim Min-jae ontbreekt dan vanwege zijn late gele kaart. Door de zege lonkt voor Milan een halve finale tegen stadgenoot Internazionale, dat Benfica dinsdag met 0-2 versloeg.

Pioli had geen verrassingen in zijn opstelling in huis. Sterspeler Rafael Leão bestreek de rechterflank en moest voor aanvoer richting spits Olivier Giroud zorgen. Bennacer stond op de 10-positie geposteerd. Napoli kon niet beschikken over spitsen Victor Osimhen en Giovanni Simeone, waardoor Napoli-trainer Luciano Spalletti moest puzzelen. De oefenmeester besloot uiteindelijk om middenvelder Eljif Elmas als valse spits te posteren. De Noord-Macedoniër werd geflankeerd door Hirving Lozano (rechts) en Kvicha Kvaratskhelia (links).

Binnen de minuut! ?? Napoli had al heel snel op voorsprong kunnen, en misschien wel moeten, komen! ??#ZiggoSport #UCL #ACMNAP pic.twitter.com/NQxMN7wu1V — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 12, 2023

Napoli domineerde de openingsfase van de eerste helft volledig en kreeg meerdere mogelijkheden om de score te openen. Binnen een minuut tastte Simon Kjaer volledig mis, waarna Rade Krunic zomaar de bal in de voeten van Kvaratskhelia schoof. De Georgiër leek te scoren, maar Davide Calabria bracht redding op de doellijn. De mee ogekomen Mário Rui schoot de rebound vervolgens hard over. In de fase daarna moest Mike Maignan tweemaal redding brengen op afstandspegels van Zambo Anguissa en Piotr Zielinski, terwijl Giovanni Di Lorenzo in kansrijke positie over kopte.

Milan leidt! ?? Bennacer maakt zijn eerste Champions League-goal ooit, maar speciale aandacht voor Brahim Diaz ??#ZiggoSport #UCL #ACMNAP pic.twitter.com/wHAT5naU8L — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 12, 2023

Milan kon daar aanvallend vrijwel niets tegenover zetten, tot de 25ste minuut. Leão was niet bij te houden voor de verdediging van Napoli en zag zijn schot uiteindelijk centimeters naast de paal belanden. Vijf minuten voor rust kwam Milan alsnog op voorsprong. Díaz zette een geweldige solo in, waarna de bal via Leão bij Bennacer belandde. De Algerijn zag zijn harde schot via Alex Meret in de korte hoek belanden: 1-0. Op slag van rust leek Kjaer voor de 2-0 te zorgen. De Deen torende bij een hoekschop boven iedereen uit, waarna zijn kopbal via de onderkant van de lat uit de doelmond verdween.

????????! ?? Zambo Anguissa kreegt heel snel achter elkaar twee keer geel en moet dus naar de kant ?? Nu wordt het wel héél lastig voor Napoli ??#ZiggoSport #UCL #ACMNAP pic.twitter.com/9ZcYDdm03U — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 12, 2023

Waar de openingsfase van de eerste helft gekenmerkt werd door grote kansen, was dat in de tweede helft niet het geval. Sterker nog: Napoli kwam lange tijd niet verder dan enkele dreigende momenten. Milan stond verdedigend sterk, maar aanvallend kwam de ploeg van Pioli niet verder dan enkele speldenprikken. Het spel lag vaak stil, wat het tempo van de wedstrijd niet ten goede kwam. Twintig minuten voor tijd werden de problemen voor Napoli groter, toen Zambo Anguissa na een overtreding op Theo Hernández zijn tweede gele kaart kreeg. Minuten later kreeg ook Kim een fatale gele kaart met het oog op de return. In de slotfase groeide Maignan uit tot held van Milan, door een zeker lijkende treffer van Di Lorenzo te voorkomen. Mathías Olivera schoot enkele ogenblikken later over. Dichterbij zou Napoli niet meer komen.