Real Madrid heeft geen kind aan tien man van armoedig Chelsea

Woensdag, 12 april 2023 om 22:55 • Wessel Antes • Laatste update: 22:54

Real Madrid heeft woensdagavond een eenvoudige zege geboekt op Chelsea in de kwartfinale van de Champions League: 2-0. Tijdens de heenwedstrijd in Estadio Santiago Bernabéu opende Karim Benzema al halverwege de eerste helft de score, waarna Engelsman Ben Chilwell in het tweede bedrijf vervroegd naar de kleedkamer werd gestuurd met een rode kaart. Ruim een kwartier voor tijd was invaller Marco Asensio verantwoordelijk voor de tweede Madrileense treffer.

Bij Real was woensdag geen enkele verrassing in de opstelling te ontdekken. Carlo Ancelotti stuurde exact hetzelfde elftal het veld op als een week geleden in de halve finale van de Copa del Rey tegen Barcelona (0-4 winst). Eduardo Camavinga speelde opnieuw als linksback ter vervanging van de al langer geblesseerde Ferland Mendy. Oudgedienden als Toni Kroos en Luka Modric werden zaterdag tegen Villarreal (2-3 verlies) nog gespaard, maar keerden tegen Chelsea zoals verwacht terug in de basis. De Londenaren traden aan met N'Golo Kanté in de basiself van interim-trainer Frank Lampard, terwijl Hakim Ziyech genoegen moest nemen met een plek op de bank.

De eerste kans in Madrid was al na twee minuten voor Chelsea, toen João Félix weg wist te glippen bij Éder Militão. Thibaut Courtois liet zich echter niet verrassen door een slap rollertje van de Portugees. Vervolgens zocht Real de aanval op, terwijl the Blues vanuit een defensieve speelwijze voornamelijk op de counter loerden. Dat strijdplan werd al snel gevloerd door de Madrilenen. Een heerlijke crosspass van Daniel Carvajal belandde bij Vinícius Júnior, die zijn inzet van dichtbij gepareerd zag worden door Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga. De rebound was echter een koud kunstje voor Benzema: 1-0.

Direct daarna was aan de andere kant van het veld Courtois belangrijk, toen de Belg op knappe wijze een doelpoging van Raheem Sterling onschadelijk wist te maken. De Koninklijke had er moeite mee om het overwicht om te zetten in grote kansen, waardoor het verschil voor rust ‘slechts’ bij één doelpunt bleef. Na rust zag Modric zijn aardige poging van afstand over het doel van Kepa vliegen. Toen Chelsea de boel redelijk op orde leek te hebben, kwam het elftal van Lampard met tien man te staan. Chilwell greep aan de noodrem om de doorgebroken Rodrygo te stoppen en moest dat bekopen met een rode kaart.

Lampard bedacht zich niet en haalde zijn aanvallers Sterling en Félix naar de kant voor Trevoh Chalobah en Kai Havertz. Bij Real, dat er alles aan deed om de marge groter te maken, kwam Asensio in de ploeg voor Rodrygo. De linkspoot had slechts drie minuten nodig om te doen wat zijn voorganger niet deed: scoren. Een snel genomen hoekschop kwam via Vinícius bij Asensio terecht, die niet nadacht en de bal van buiten de zestien langs Kepa werkte: 2-0. Daardoor lijkt Real zich al bijna op te kunnen gaan maken voor de halve finale van de Champions League, terwijl Chelsea in de return volgende week dinsdag een wonder nodig heeft om volgend seizoen deel te nemen aan het miljardenbal.