‘Vrees’ voor promotie naar Premier League: ‘We moeten 11 miljoen weggooien’

Woensdag, 12 april 2023 om 22:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:58

Luton Town zou komend seizoen voor het eerst sinds 1996 actief kunnen zijn op het hoogste Engelse niveau. The Hatters, die derde staan in de Championship, kijken daar echter niet alleen maar reikhalzend naar uit. Bij promotie naar de Premier League moet de club het oude, kleine Kenilworth Road Stadium in recordtempo verbouwen. "Dat kost de club ongeveer tien miljoen pond (iets meer dan elf miljoen euro, red.)", aldus algemeen directeur Gary Sweet bij BBC Radio 4.

Luton speelt al sinds 1905 in het huidige stadion, dat plaatsbiedt aan 10.356 toeschouwers. "Sindsdien is er niet heel veel meer aan gedaan", vertelt Sweet. Het stadion voldoet dan ook totaal niet aan de eisen in de Premier League. Saillant detail: de vergunning voor een nieuw stadion, met plek voor 23.000 fans, is in 2019 al verleend aan Luton. De bouw is echter nog niet begonnen en een promotie naar de Premier League zou daarom nu eigenlijk 'slecht' uitkomen voor de club.

"Want dan hebben we nog heel veel werk te doen in een tijdsbestek van twee, drie maanden", zegt Sweet. Luton zal dan gedwongen zijn om het huidige stadion, dat binnen enkele jaren gesloten wordt, grondig te verbouwen. Dat zou een zwaardere taak zijn dan een heel nieuw stadion bouwen. "We hebben ongeveer acht tot tien miljoen pond aan verbeteringen te doen. Het komt erop neer dat één tribune volledig herbouwd zal moeten worden. Een hele klus."

Luton staat derde en zal vrijwel zeker minimaal meedoen aan de play-offs om promotie. Sheffield United staat op plek twee, die directe promotie oplevert, acht verliespunten voor. Kampioen Burnley is al zeker van de Premier League, die hoge eisen stelt aan zijn deelnemers. "Alleen met een verbouwing zouden we voldoen aan de vereisten voor het uitzenden van duels in de Premier League en aan alle facilitaire eisen die worden gesteld."

Luton maakt liefst 100 miljoen pond, omgerekend 113 miljoen euro, vrij voor het nieuwe stadion. "We hopen aan het eind van het jaar de eerste schop in de grond te zetten. Een behoorlijk grote investering op ons niveau, maar daarmee kan deze club Premier League-voetbal spelen. Maar om Kenilworth Road nu klaar te krijgen, misschien voor slechts twee of drie jaar, is een grotere taak dan het bouwen van een nieuw stadion."