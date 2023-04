Yilmaz verdedigt van racisme beschuldigde Galtier: ‘Hij is een geweldig mens’

Woensdag, 12 april 2023 om 22:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:22

Burak Yilmaz heeft het opgenomen voor Christophe Galtier. Laatstgenoemde ligt ernstig onder vuur, doordat uit een mail zou blijken dat de oefenmeester zich meermaals racistisch heeft geuit in zijn tijd bij OGC Nice. Yilmaz laat op Instagram weten haast niet te kunnen geloven dat het nieuws klopt. De twee werkten tussen 2020 en 2021 samen bij Lille OSC.

"Ik heb het nieuws gelezen en wil iets zeggen", opent Yilmaz op Instagram Stories. "Ik heb met Galtier gewerkt en heb nooit negatief gedrag van hem ervaren betreffende mijn religie of nationaliteit. Hij is een geweldige coach en ook een geweldig mens." Galtier was tussen 2017 en 2021 de eindverantwoordelijke bij Lille, waarna hij na een jaar bij Nice naar Paris Saint-Germain trok. Yilmaz was tussen 2020 en 2022 actief bij Lille. Galtier is nog altijd werkzaam bij PSG, maar het is de vraag of dat nog lang het geval zal zijn. De clubleiding van de Parijzenaren zouden namelijk een intern onderzoek zijn gestart.

Galtier werd in verlegenheid gebracht door een uitgelekte mail die eind vorig seizoen door Julien Fournier naar het management van OGC Nice is gestuurd. De voormalig sportief directeur beschuldigt zijn oud-collega van ernstige racistische uitlatingen. De mail is in handen gekomen van journalist Romain Molina en werd dinsdagavond getoond in het programma l'After Foot van RMC Sport. Uit een e-mail die eind vorig seizoen naar de directie van Ineos is gestuurd, specifiek naar Dave Brailsford, adviseur van de eigenaar van Nice, komt nu meer naar boven.

In de mail wordt een scène omschreven van 9 augustus 2021, bij de start van het nieuwe seizoen. "Hij vertelde dat ik rekening moest houden met de essentie van de stad en dat we niet zoveel zwarten en moslims in het team konden hebben", aldus Fournier. "Hij (Galtier, red.) vertelde me: 'Gisteren ging ik naar het restaurant en iedereen viel over me heen dat we een team vol zwarten hebben.'" Daar hield het niet mee op. "Ons team komt niet overeen met wat de mensen hier willen. Het komt ook niet overeen met hoe ik ben. Er waren geen sportieve argumenten om deze spelers aan te trekken, alleen maar religieuze en op basis van huidskleur."