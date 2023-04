Dreigement valt verkeerd in Barcelona: van gouden toekomst naar nakend vertrek

Woensdag, 12 april 2023 om 20:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:49

Barcelona is van plan om Ansu Fati komende zomer te verkopen, zo meldt AS. De Catalanen zijn niet onder de indruk van de eerdere dreigementen van zijn vader Bori Fati en moeten enorm bezuinigen op de loonlasten. Naast Fati staat ook Ferran Torres bovenaan de lijst met spelers die plaats moeten maken, zo klinkt het.

Fati is een kind van jeugdacademie La Masía en stond in Barcelona te boek als wonderkind. De doorbraak van de linksbuiten was stormachtig, maar werd enorm verstoord door een zware meniscusblessure. Fati was vanaf november 2020 bijna een jaar uitgeschakeld en heeft zijn oude niveau daarna (nog) niet aangetikt. Dit seizoen moet de jongeling het voornamelijk met invalbeurten doen, waarover zijn vader verbolgen is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Als dit zo doorgaat, gaan we terug naar Sevilla", zei Bori Fati onlangs in de Spaanse media. Fati speelde tot 2012 in de jeugdopleiding bij die club. Aan fysiek ongemak zou het Fati momenteel niet ontbreken. "Hij is fysiek superfit, heel fit. Nu heeft hij meer explosiviteit dan hij had, zeker. Als hij vertrouwen krijgt, zal het eruit komen. Maar als je geen vertrouwen krijgt, dan is het lastig."

Fati senior sprak intern ook met technisch directeur Mateu Alemany en sportief directeur Jordi Cruijff, maar dat heeft volgens AS niet geholpen. De publieke uitingen van Bori Fati zijn slecht gevallen in het Spotify Camp Nou. Barcelona moet vanwege financiële problemen ongeveer 180 miljoen euro aan salarissen besparen en moet daarom komende zomer enkele spelers kwijtraken. Fati mag naar verluidt voor een bedrag vanaf veertig miljoen euro uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Daarnaast heeft ook Ferran weinig toekomst bij Barcelona. De Catalanen beschouwen in de aanvalslinie de status van Robert Lewandowski, Raphinha en Ousmane Dembélé als onaantastbaar, maar Ferran heeft sinds zijn komst in de zomer van 2022 niet kunnen overtuigen. Barcelona kwam met Manchester City een transfersom van minimaal 55 miljoen euro overeen, waarvan nu nog 40 miljoen euro moet worden betaald. Elk bedrag onder die laatste som zou Barça als een onaanvaardbaar verlies beschouwen.