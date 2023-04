Jansen geeft duidelijkheid over meespelen sterspelers Karlsson en Pavlidis

Woensdag, 12 april 2023 om 20:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:38

AZ kan donderdag tijdens het Conference League-duel met Anderlecht weer beschikken over Jesper Karlsson. De sterspeler van de Alkmaarders ontbrak zaterdag nog wegens een spierblessure tegen Sparta Rotterdam (0-1 nederlaag). Ook Vangelis Pavlidis, die tegen Sparta bankzitter was wegens pijntjes, is inzetbaar. Dat goede nieuws bracht AZ-trainer Pascal Jansen woensdag op de persconferentie.

"We hebben hem afgelopen weekend gemist, maar gezondheid van spelers gaat altijd voor", vertelde Jansen over Karlsson. "Als je niet inzetbaar bent vanwege je gezondheid, kun je niet spelen. Nu is hij weer mee en de afgelopen dagen (op de training, red.) zijn goed gegaan. Vandaag (woensdag, red.) hebben we de laatste training, maar alles ziet er goed uit." De terugkeer van Karlsson is uitstekend nieuws voor AZ, daar de Zweed dit seizoen al goed was voor tien treffers en acht assists. Bovendien liet hij tijdens de afgelopen interlandperiode zien in vorm te zijn, door tegen Azerbeidzjan (5-0) een vrije trap op prachtige wijze binnen te schieten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naast Karlsson kan Jansen donderdag ook weer beschikken over Pavlidis. De Griek, die met negentien treffers clubtopscorer van de Alkmaarders is, stond tegen Sparta niet in de basis. De 24-jarige aanvaller kampte met pijntjes. Of Karlsson en Pavlidis aan de aftrap verschijnen in Brussel, is nog even afwachten. "Zoals het er nu uitziet, kunnen ze allebei in elk geval spelen", stelde de oefenmeester de supporters van AZ gerust. De Alkmaarders hebben bekendgemaakt met 23 man af te reizen naar België.

De al langer geblesseerden Dani de Wit en Bruno Martins Indi behoren niet tot die groep. Jansen verwacht een lastig duel in het Lotto Park, ondanks dat Paars-Wit slechts negende staat. De trainer kijkt echter liever naar zijn eigen ploeg. "We focussen ons op de dingen waar we goed in zijn. En uiteraard benoemen we wel waar het wat stroever loopt." AZ zit in de Eredivisie in de hoek waar de klappen vallen. Uit de laatste drie duels werden slechts één punt behaald, waardoor de achterstand op de nummers drie en twee, PSV en Ajax, is opgelopen naar vijf punten. De wedstrijd tegen Anderlecht begint donderdag om 21.00 uur. De return in Alkmaar volgt een week later.